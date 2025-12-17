屯馬綫明年兩周日實施特別安排 乘客須紅磡站轉車 車程或多5分鐘

港鐵

港鐵屯馬綫紅磡站至尖東站之間將會進行路軌改道的跟進工序，在明年2月1及2日和3月8及9日的凌晨時分進行。為配合工序2月1日及3月8日實施特別服務安排，屯馬綫班次維持正常，各車站亦可乘車，但由烏溪沙及屯門開出的列車，將以紅磡站為終點站，之後折返原方向。大部分乘客車程如常，但車程須途經紅磡站的乘客，只須下車往對面月台轉車可繼續行程，預料車程較平日多約4至5分鐘，港鐵將會額外調派超過150名職員協助乘客。

港鐵總基建拓展及資產工程經理劉文鋒指，工序涉及複雜的步驟，因此在每晚收車後的「黃金兩小時」進行並不可行，關鍵的工序要一氣呵成完成，包括調整訊號系統，更換及調校路軌下的墊片，調校路軌走線及斜度，至翌日凌晨時分要檢查及調校架空電纜位置，再安排不載客列車進行檢查，確保一切順暢才可以恢復行車服務。港鐵營運主管(屯馬綫，輕鐵及港鐵巴士)陳志雄稱，是次安排已盡量減低對乘客的影響，若工程未能按原定計劃完成而影響翌日屯馬綫的列車服務，會盡快公布和通知乘客並作相應的安排。

