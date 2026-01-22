山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

日政壇風暴再起！安倍遇刺元凶山上徹也挨判無期，宗教恩怨扯出家族悲劇

哎呀，這事兒聽起來像部狗血劇，但偏偏是真實發生！2026年1月21日，日本奈良地方法院終於對前首相安倍晉三2022年遇刺案下判決了。被告山上徹也，這位45歲的男子，被判無期徒刑，意思是得在牢裡度過餘生。想想看，從一個普通人變成全國焦點，這轉折也太戲劇化了吧？法院審了15次庭，從去年10月底開審到現在，

山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

檢方咬定這是戰後罕見的暴力犯罪，辯方則試圖用他的慘淡童年求情，但最後還是沒翻盤。山上徹也的成長故事，簡直是個悲情連續劇。他4歲時爸爸就自殺了，家裡本來就搖搖欲墜，

廣告 廣告

沒想到初中二年級時，媽媽迷上了世界和平統一家庭聯合會（以前叫統一教）。這教會在日本鬧出不少爭議，媽媽一頭栽進去，捐了超過1億日元（大概台幣2千多萬），家產全光，

山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

導致兄長自殺，山上自己也多次想不開。貧困日子讓他對這教會恨得牙癢癢，覺得人生全毀在這兒。誰知，這股怨氣最後燒到安倍頭上。

原本山上想直接找統一教領導人算帳，但抓不到他們來日的行程，計劃泡湯。轉機來了，2021年他在網上看到一段影片，安倍在教會相關團體「天宙平和連合」的活動上講話。

山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

山上腦袋一熱，認定安倍是教會在政界的後盾，於是把目標鎖定他。接下來，他花了整整一年半時間，在家裡偷偷自製槍械，那東西違反日本嚴格的槍砲刀械管制法。

事發前5天，他敲定奈良市的街頭演說地點，覺得這是天賜機會。2022年7月8日那天，安倍正在奈良市近鐵大和西大寺站前為自民黨參議員候選人助選，拉票拉得正起勁。

山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

山上從後方逼近，用自製槍連開兩槍，安倍中彈倒地，搶救後不治，享年67歲。這一槍不只震驚日本，還讓全球媒體炸鍋。山上當場被逮，事後他說自己經濟爛到谷底，花大錢做兇器，

腦子裡就停不下來。警方調查發現，他本來還考慮用炸彈，但最後選了槍。審判過程像場拉鋸戰。辯方找來12位證人，包括山上的妹妹，她在庭上講家裡怎麼因捐款搞到絕望邊緣。

山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

山上自己也吐露心聲，對安倍家屬道歉，但堅持這是宗教迫害的結果。檢方不買帳，強調暴力絕不能當作社會變革的工具，這案子影響太大，必須重判。

審判長田中伸一最後同意，說山上的不幸經歷確實慘，但不足以當減刑的擋箭牌。畢竟，案發地是人潮擁擠的街頭，其他民眾也差點遭殃。這判決一出，日本社會意見兩極。

山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

有些人覺得山上是受害者，教會問題該被放大檢視；也有人認為，殺人就是殺人，沒得辯。統一教在日本被控詐捐多年，政府後來還考慮解散它。山上這一鬧，倒逼出宗教與政治的糾葛，讓人反思不少。

山上徹也自製兇器刺安倍！ 法院判無期戳破政教黑洞？

Japhub小編有話說

哇，這案子從頭到尾都像部懸疑片，宗教、家庭、政壇全攪和進去。山上徹也的結局定了，但背後問題還在燒。

如果你對這類社會議題好奇，不妨多挖挖新聞，說不定有新發現。來留言聊聊你的看法吧，保持理性討論哦！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！