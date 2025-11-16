山下智久寵台粉 不惜為珍珠奶茶破戒
【on.cc東網專訊】日本男神山下智久暌違14年再以個人身分赴台會粉絲，昨日(15日)在當地一連舉辦3場Talk＆Mini Live，吸引合共約3900名粉絲，好友台灣天王周杰倫也送花籃支持。他以代表名曲《擁抱我小姐》打頭陣登場，自爆到台灣的次數多到記不清，一出機場就想起熟悉的味道，此行吃到牛肉麵令他驚豔不已，台下粉絲要他嘗試臭豆腐，他說會鼓起勇氣：「真拿你們沒辦法，我會去吃的，也會記得拍影片。」
主辦單位準備了小籠包讓他在台上品嘗，他直呼：「肉汁真的很多，好好吃！」接著拿起一旁的珍珠奶茶，但一開始吸不起珍珠，笑翻全場，他也表示，自己平時不吃甜食，但會為了珍奶破戒，「可以在晚飯後喝一杯」，還表示「我今天有去健身房，所以可以吃很多沒關係。如果你們沒有去，就不要吃太多。」活動尾聲時，他念粉絲信，感性地說：「能走過20年全靠粉絲支持。」談到40歲這個里程碑，他以老鷹換羽比喻自我突破，希望能再飛10年、20年，甚至在30周年時依舊活躍。
此外，山下抵台後，卻只更新內地社交網打招呼，引起部分台迷不滿，認為他不尊重台灣粉絲。
