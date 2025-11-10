山下智久退所五年國際反殺！ 好萊塢老外為何直接喊他爸？

11歲試鏡直接開外掛：29年後還在謝粉

1996年9月1日，小學六年級的山P衝去試鏡，X上他自己po：「壓根沒想到能混29年」，轉推2962、讚39639，粉絲直接哭：「我們陪你29年還嫌少？」

NEWS時期他當主唱兼門面，《NEWSニッポン》賣到手抽筋，主持NHK、拍廣告、開演唱會，流量直接爆表。

2020年10月31日退所那天，粉絲以為天塌了，結果他直接開網站highhope.co.jp，tomohisayamashita.com上線Club9，

廣告 廣告

會員制一開，伺服器差點癱。獨立五年，他不只沒涼，還直接飛出日本。

好萊塢全英文開嗓：老外直接跪地喊爸

演戲這塊，山P從《野ブタ。をプロデュース》到《コード・ブルー》系列，收視穩坐王座，醫生袍一穿，少女心跳到180。2020年接HBO《THE HEAD》，全英文台詞在南極拍到凍傷，

IMDB留言：「日籍演員英文最猛！」2022年又跳《The Man from Toronto》，跟伍迪哈里遜對戲，PTT直接開樓：「山P好萊塢出道，誰還敢嘴他？」

他還自己剪短片，熬夜到天亮，X po幕後：「學到爆，謝謝團隊。」粉絲尖叫：「導演山P我先買票！」

X上暖男開滿級：颱風文讓台灣粉絲淚崩

@Tomohisanine 2022年4月5日開，666則貼文，追蹤才8個（低調到爆），粉絲卻衝776332。

IG @tomo.y9更誇張，532.1萬人蹲守，他po健身、貓咪、旅行，讚數隨便破十萬。

最近颱風18號重創台灣，他長文：「希望を忘れずに頑張ってください」，轉推1672、讚15134，台灣粉絲直接哭：「山P連我們的天災都管，嫁！」

沖繩北海道要被塞爆：TALK EVENT倒數中

大招來了！2025年「TOMOHISA YAMASHITA TALK EVENT」鎖定沖繩+北海道，

他X po：「沖縄と北海道に行けてさらに一緒に遊べるのは最高すぎる🍉」「一緒に思い出つくろう！」，

轉推1143、讚9516，Club9會員優先搶票，官網一開直接當機。粉絲留言：「北海道場我已請假，誰搶到票請吃拉麵！」LIHKG有人喊：「機票訂好，山P等我！」

粉絲29年不喊卡：從Junior追到國際線

X上#山下智久 永遠熱，粉絲年年9月1日朝聖試鏡日，翻Junior舊照：「11歲追到40歲，血賺！」PTT開「山P國際追蹤樓」，

LIHKG貼《THE HEAD》截圖：「全英文我循環100遍！」eiga.com評：「退所後質感更猛，偶像轉型教科書。」

音樂根還在：獨立後悄悄掉音源

NEWS退了，他2021年丟英文單曲《Had Enough》，Oricon數位榜前十，粉絲：「聲音還是蘇！」X po錄音室：「音樂是根。」

Club9會員專屬音源不定期掉，粉絲：「這福利比演唱會還爽！

國際咖體質怎麼練：小六LA就埋伏筆

山P小六去洛杉磯一個月，英文全靠自學，現在開會不用翻譯。健身照一po，腹肌線條讓粉絲截圖當桌布。

X po團隊聚餐：「何年経っても、チームとは食事に行く親しい関係です」，轉推4702、讚73442，粉絲：「這才是長紅的關鍵！」

Japhub小編有話說

看完山下智久這波神操作，是不是也想衝Club9續費？小編從《野ブタ》追到《THE HEAD》，現在已經在存北海道機票。

你呢？留言說說你最想在TALK EVENT問他啥，Japhub下次見，記得帶應援棒～