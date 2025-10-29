基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
山區小鎮利用 AI 技術應對野火威脅
科羅拉多州一個受歡迎的滑雪度假小鎮 Vail 正在採用 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 的新型 AI 智慧城市解決方案，以幫助更好地檢測野火，並更新一系列其他城市服務。隨著氣候變化帶來的更高氣溫和乾燥氣候，野火風險在美國西部上升，Vail 擴大了其消防工具箱。近五年來，科羅拉多州遭受了該州歷史上 20 大火災中的 11 起。研究人員和第一反應者越來越多地探索新型 AI 工具如何幫助他們在火災之前做好準備。
Vail 鎮經理 Russell Forrest 向 The Verge 表示：「火災現在成為了我們山區生活的一部分，我們必須為此做好準備。」他表示，與 HPE 的合作是今年迅速形成的，因為在七月時，他注意到距離鎮上約 30 英里處發生了一場野火。「這場火災讓我們非常清楚，火災的快速檢測及其後的應對在管理未來的火災中會有很大的影響。」
Forrest 與 HPE 及開發 AI 編排平台的 Kamiwaza 取得了聯繫，探討 AI 如何幫助該鎮。現在，Vail 成為美國首個採用 HPE 新型「智慧城市解決方案」的市鎮，該方案是與 Kamiwaza、Nvidia 及多家其他科技公司共同開發的。
這一解決方案的目的是使鎮上現有的影片分析變得更快更簡單，這些影片來自於安裝在巴士和高地上的攝像頭。到目前為止，主要由人類來分析這些視頻，試圖找出火災的跡象，但有時會因為煙霧或霧氣的視覺效果而感到困惑。他們可能需要派人去看似有雷擊的地方，以確定是否引發了火災。
HPE AI 和混合雲業務發展副總裁 Robin Braun 解釋道，新的 AI 增強系統如果需要，可以恢復更高的影像清晰度，然後對其進行視頻分析。該系統已經接受了實時識別雷擊和煙霧的訓練。在運行的後端，Kamiwaza 平台添加了額外的上下文資訊，比如天氣指標（最近是否下過雪或是否有紅色警告）以指示事件的嚴重性及應對措施。
此外，Blackshark.ai 提供的地理空間數據分析也被納入了這一智慧城市解決方案中。
