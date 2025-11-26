山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！

栃木那個黏奶奶的小丫頭

山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。

1988年直接被NHK抓去當晨間劇女主

24歲那年《純ちゃんの応援歌》直接讓她扛女主角，壓力大到她自己都說「我快不行了」，結果播完全國都認識她了。從此簽進研音，工作接到手軟，誰還記得她本來只是個模特兒啊。

90年代電視根本是她的天下

那幾年打開電視十部有九部看得到她！《ロングバケーション》跟木村拓哉配到火花四射，收視30%起跳；《王様のレストラン》當店長罵廚師罵得超帥；

《ダブル★キッチン》、《29歳のクリスマス》全中，大家邊看邊喊「這不就是我嗎」。電影《居酒屋ゆうれい》還直接拿新人賞跟日刊體育賞，演技完全不是蓋的。

結婚後直接人間蒸發16年

1995年跟唐沢壽明從戲裡談到戲外，結完婚她說掰掰，直接隱居當賢妻。因為小時候家變，她說不想生小孩，唐沢也超挺，兩人現在還甜得像熱戀。粉絲那16年天天在哭「智子姐妳在哪」。

2012年突然殺回來，還是那麼強

結果2012年《ゴーイング マイ ホーム》一演，收視又爆，直接打臉「年紀大了不行」這句話。之後《心がポキッとね》、《正義の天秤》演什麼像什麼，粉絲直呼「這姐根本沒老」。

2025年直接金髮上陣

今年1月《監察医朝顔》新春SP她金髮客串，預告一出X直接燒起來，大家留言「60歲還這麼正是犯規吧」。9月還去MBS當《ぐちバカリ》的MC，

跟高橋海人他們一起吐槽，笑到岔氣。10月她跟唐沢一起退研音，明年1月開「TEAM KARASAWA」專搞慈善，陣容豪華到網友說「這根本是夫妻聯手稱霸」。

現在的她根本超忙

每週六BAYFM《ベサメムーチョ》聊她愛的歌，聲音聽了就放鬆；YouTube「風穴！？」開跑，去日本各地挖故事，像她個人版《ブラタモリ》；

IG天天丟黑白藝術照，14.6萬粉絲刷「氣質完全不科學」。還接了旭化成骨質疏鬆代言，60歲在推健康觀念，超有責任感。

粉絲現在都在喊什麼

X上一堆人每天報到：「金髮智子姐直接封神」「《ロングバケ》重溫第N刷還是會哭」「夫妻倆開公司也太帥」「ポニョ媽媽的聲音我到現在還在循環」。

老粉新粉一起喊「她回來了，這次別再跑了啦」。

她到底還想玩多大

從栃木小女孩到連續劇女王，再到隱居16年又復出，現在還自己開公司搞慈善、開電台、開YouTube、拍SP，這姐根本把人生當遊戲一直破關啊！

Japhub小編有話說

老實講，山口智子這女人60歲還能金髮炸電視、跟老公一起開公司、週末開電台聊歌、平日跑匈牙利聽音樂聽到哭，誰敢說她「過氣」誰就輸了。

從《純ちゃん》到現在，她從沒被年紀綁住過，反而越活越隨興，越活越有味道。IG那種優雅日常看一次就上癮，追她根本是在學怎麼優雅老去。

下次她又丟什麼新炸彈？錢包已經準備好，直接衝第一排當粉絲啦～妳們猜她明年會不會直接拍電影啊？快留言來賭！✨