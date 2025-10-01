山寨水招標大致完成調查 被問有人問責否 審計署：不便透露

【on.cc東網專訊】政府採購「山寨水」風波，審計署正調查採購招標過程。審計署署長林智遠今日（1日）在一個場合表示，目前大致完成調查，短期內會將草稿發給相關部門。

林智遠指暫時正做草稿，短期內會將草稿發給有關部門，並和他們溝通，看是否同意所謂事實，未來亦會發出相關建議。

被問及報告草稿內容有否提及有人要問責，林智遠指報告內容不方便透露，因為審計署始終與不同部門溝通，讓他們先承認事實。

