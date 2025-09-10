山寨水招標風波 議員指有劣迹公司中標 質疑當局有否盡職調查

【on.cc東網專訊】政府採購「山寨水」事件，反映在執行採購程序上有嚴重疏漏和不足。有議員質疑現時有劣迹斑斑的供應商改公司名後繼續向政府投標及中標；亦有議員舉例，有子公司因為母公司旗下其他公司違法而受無法下標，質疑做法令名不經傳的新公司有優勢向政府下標。當局指採購期間收到訊息會向其他部門分享，下一步會加強部門的信息共享工作，但不評論個別事件。

財經事務及庫務局局長許正宇今日(10日)在立法會回應質詢時表示，並非所有政府採購均有政府服務署負責，日本物流署會供應部門所須的通用物品，及價值超過1,000萬港元的貨品，部門會自行採購服務及價值較低的貨品。他指過去3年，物流署平均每年抽查100個部門採購項目，亦有就個別項目提供建議。他又指批出合約之後，部門須定期評估承辦商表現，若表現欠佳須按合約條款作出警告、停止付款、扣減按金，甚至終止合約等跟進行動。

提出質詢的議員尚海龍指現時有劣迹斑斑的供應商，更改公司名後繼續向政府投標及中標。他關注當局如何做好過往經常所提及的「盡職調查」。許正宇指採購期間收到訊息會向其他部門分享，舉例本次事件涉及的公司與不同部門都有採購關係，下一步會加強部門的信息共享工作。

批發及零售界議員邵家輝指收到有餐廳公司反映，其母公司旗下有數百間子公司，其中一間曾觸犯勞工法例，導致該餐廳公司無法下標。他質疑做法令大公司無法下標，反而名不經傳的新公司有優勢向政府下標。許正宇稱不評論個別事件，當局已進行溝通、跟進。

