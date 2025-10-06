山寨水風波招標受質疑 財庫局：價錢非採購唯一或首要標準

【on.cc東網專訊】政府早前爆出「山寨水」招標風波，財經事務及庫務局設專責小組檢視現有採購制度，並邀審計署進行審計。財經事務及庫務局局長許正宇今日(6日)在立法會相關事務委員會上強調，價錢並非唯一或首要標準，在採購時，價及質都兼顧是當局過去奉行的要求，未來亦會多作着墨。

許正宇指政府有三重行動，物流署密鑼緊鼓進行，審計署亦已介入作獨立第三方檢視。他指已清楚給予市民及市場訊息，不用等3個月，前期已有清晰具體可行方案。

當局在8月爆出「山寨水」招標涉詐騙政府事故後，設立專責小組檢視現有採購制度，最初指3個月後會有初步建議報告。

審計署署長林智遠上周出席一個場合時表示，目前大致完成調查，短期內會將草稿發給相關部門。林智遠指暫時正做草稿，短期內會將草稿發給有關部門，並和他們溝通，看是否同意所謂事實，未來亦會發出相關建議。

當時被問及報告草稿內容有否提及有人要問責，林智遠指報告內容不方便透露，因為審計署始終與不同部門溝通，讓他們先承認事實。

