中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
山寨水風波招標受質疑 財庫局：價錢非採購唯一或首要標準
【on.cc東網專訊】政府早前爆出「山寨水」招標風波，財經事務及庫務局設專責小組檢視現有採購制度，並邀審計署進行審計。財經事務及庫務局局長許正宇今日(6日)在立法會相關事務委員會上強調，價錢並非唯一或首要標準，在採購時，價及質都兼顧是當局過去奉行的要求，未來亦會多作着墨。
許正宇指政府有三重行動，物流署密鑼緊鼓進行，審計署亦已介入作獨立第三方檢視。他指已清楚給予市民及市場訊息，不用等3個月，前期已有清晰具體可行方案。
當局在8月爆出「山寨水」招標涉詐騙政府事故後，設立專責小組檢視現有採購制度，最初指3個月後會有初步建議報告。
審計署署長林智遠上周出席一個場合時表示，目前大致完成調查，短期內會將草稿發給相關部門。林智遠指暫時正做草稿，短期內會將草稿發給有關部門，並和他們溝通，看是否同意所謂事實，未來亦會發出相關建議。
當時被問及報告草稿內容有否提及有人要問責，林智遠指報告內容不方便透露，因為審計署始終與不同部門溝通，讓他們先承認事實。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
連假首天長榮航空爆2宗事故 大阪返台客機遭擦撞
【on.cc東網專訊】台灣長榮航空在中秋連假首日傳出兩宗事故，其中一架波音787型客機上周六（4日）從上海浦東國際機場返台後發生機尾擦地。另一架原定同日返台的客機也在日本大阪遭擦撞，航班臨時取消。on.cc 東網 ・ 6 小時前
2項國際體育活動獲「M」品牌認可 委員會：促進旅業具經濟效益
【on.cc東網專訊】大型體育活動事務委員會今日(6日)公布，「Chubb UTS Hong Kong with Humansa」及「保誠香港網球公開賽2025」頒授「M」品牌認可。<br/> <br/>委員會表示，上述兩項頂級網球賽on.cc 東網 ・ 7 小時前
《金融時報》專欄文章：華爾街分析報告就特朗普政策作自我審查
英國《金融時報》一篇專欄文章指，越來越少投資者和分析師願公開談論美國總統特朗普經濟政策隱藏的破壞性風險，並指市場已察覺自我審查的零星跡象，分析師用詞已逐漸趨向中性。AASTOCKS ・ 9 小時前
無放寬100港元印花稅適用物業門檻 議員關注政府是否憂稅收減少
【on.cc東網專訊】地產業界早前促請放寬100港元印花稅適用物業門檻，但新一份施政報告未作放寬，有議員今日(6日)在立法人會財經事務委員會上關注，政府是否憂慮造成稅收減少，又指「小財不出，大財不入」。on.cc 東網 ・ 6 小時前
8000萬六合彩中秋金多寶今晚攪珠 中環投注站現人龍
【Now新聞台】六合彩中秋金多寶今晚攪珠，頭獎一注獨中可贏得8千萬元。 在歷年誕生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，中午已經開始出現人龍。若以10元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達8千萬元。有市民指，中了頭獎會置業；有市民則表示，如果中頭獎會和家人去旅行。張小姐：「今次因為中秋金多寶而買，希望節日可以帶來好運和家人去旅行。(全部獎金花在旅行？)未有計劃，中獎再算。」黃先生：「都是買樓，現在都是買樓為主，將來可能存錢，或者買股票不斷錢滾錢。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
西貢橋咀珊瑚遭踐踏 環團：遊客借力、跳動 漁護署「不敢怠慢」 巡邏未有票控｜Yahoo
大批內地旅客趁十一黃金周訪港，綠色和平 10 月 1 日考察發現，西貢橋咀洲的遊客人數超過 4000 人，大量遊人挖掘海星、海膽等海岸生物、肆意踐踏珊瑚、亂拋垃圾等，嚴重破壞生態環境。漁護署副署長黎存志表示，橋咀洲的遊客人數比預期多，留意到相關報道後「不敢怠慢」。他說：「珊瑚區其實離開沙灘有一段距離，我們相信珊瑚區受到很大影響的情況，應該就不會」，但署方會盡快安排人員潛水觀察珊瑚有否被破壞。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
高市早苗勢成日本首位女首相 屢參拜靖國神社、反同婚 一文回顧從政之路｜Yahoo
日本執政自民黨前日（4 日）選出高市早苗為新任黨魁，日本有望迎來第一位女性首相。64 歲的高市早苗立場保守偏右，過往是已故首相安倍晉三的班底之一，雖然是女性政治家，但對於推動女性以及性別平權議題沒大興趣，外界並且預期高市會穩固自民黨的保守路線。金融市場似乎對於高市有一定期望，日經平均指數今日（6 日）以 47,944 點收市，升幅 4.7% 並再創歷史新高，到底高市早苗能否如她昔日崇拜的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）一樣，成為日本「鐵娘子」？Yahoo新聞 ・ 1 小時前
中國協助俄羅斯鎖定烏克蘭境內外國投資目標？烏克蘭：中國提供衛星情報
烏克蘭情報官員稱，中國正在向俄羅斯提供衛星情報，協助莫斯科在烏克蘭境內鎖定外國投資目標，並發動精準導彈攻擊。鉅亨網 ・ 1 天前
珠峰暴雪據報近千人被困 有人出現失溫症 央視稱 350 人安全返接應點｜Yahoo
位於西藏日喀則市的珠穆朗瑪峰東坡營地在周五晚下雪，據報有近一千人被困，當地搜救隊伍前往救援。央視報道指，有 350 人已安全抵達接應點，並已聯繫其餘的 200 多名遊客，將會陸續抵達接應點。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
油麻地被指淪色情「沙圈」 警掃黃拘3內地女最老56歲
近日有報道指油麻地碧街港鐵站出口淪為色情交易溫床，每日聚集多名長者長時間打躉，與流連街頭的「企街」妓女形成「色情沙圈」，多名衣著暴露的女子在碧街與砵蘭街一帶徘徊，見到男性經過便會做出口型及手勢「開價」上樓進行性交易，更有80歲老翁直言每月嫖妓多達二十次，更聲稱自備壯陽藥及堅持不使用避孕套，每月開支達七千至八千元。am730 ・ 8 小時前
海心公園傷人案疑兇被捕｜比特幣價格創新高｜Theresa 傅寶誼示範化妝「剛動了兩個地方」｜10 月 6 日・Yahoo 早報
紅磡海心公園周六（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方昨日（6 日）下午表示，已拘捕該名疑犯。初步調查顯示，疑犯與兩名受害人並不相識，現場亦無爭執或結怨情況，三人均無黑社會背景。調查方向包括疑犯是否有精神問題。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
「中國內地」官方英譯「Chinese Mainland」 湯家驊指「Mainland China」意味有其他中國︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間傳媒引述消息指，港府近日引用外交部駐港公署最新指示，提醒立法會議員「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」，而非「Mainland China」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前