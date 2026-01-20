山寨水風波 物流署3人工作能力欠缺 褫奪陳嘉信銀紫荊星章

【on.cc東網專訊】政府今日(20日)交代採購「山寨水」一事的紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵說，調查組發現，有3名政府物流署人員表現未能達到和其本身職級和水平相稱的水平，缺乏應該有的警覺性和判斷力，以致未能夠識別明顯不妥之處，亦未能把握時機作出適當跟進和向上級及時匯報。導致部門錯過及早識破虛假文書，適當以及盡早採取適當行動的時機。港府決定褫奪物流署前署長陳嘉信銀紫荊星章。

楊何蓓茵指，調查組複檢相關文件後，識別了超過20名人員，分別來自財庫局、物流處以及食環署的人員，要求他們作出陳述，並且就內容約見部份涉事人員。

廣告 廣告

財經事務及庫務局局長許正宇說，專責小組報告列出的優化措施集中4個方向，包括制度、工作文化、部門訊息互通以及應用科技和人工智能。他說專責小組亦有提出進一步優化措施，包括為價值超過1,500萬港元的貨品合約，引入財政審核安排，進一步更新招標和合約的標準條款，讓政府用公眾利益為基礎即時終止合約。他說政府又會用先行先事模式，採用人工智能工具，提升政府採購時盡職審查的效率。

他說政府目標，是全方位完善招標及採購機制和程序，專責小組提供的各項建議已經落實，政府物流服務署採用的人工智能工具的措施，已進行得如火如荼。他說物流處上月底為港島及部份離島政府辦公室，的樽裝飲用水合約進行的公開招標，正在取立相關建議。他說未來會繼續用革新的決心，令政府採購工作更完善，透過有效及切合現現代商業社會需要的採購程序，取得物有所值的貨品及服務，令公帑用得其所。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】