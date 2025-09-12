Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
山崎賢人、土屋太鳳領軍涉谷宣傳《今際3》
【on.cc東網專訊】日本男星山崎賢人與女星土屋太鳳合演的串流劇《今際之國的有栖》第3季最終章，將於本月25日全球上架。昨日(11日)，兩位主角率領拍檔三吉彩花、磯村勇斗及新加盟的賀來賢人等，12人浩浩蕩蕩現身東京涉谷造勢。
當日活動因關東受到暴雨突襲，延遲了15分鐘開始。山崎與土屋出場後，亦主動關心現場觀眾：「多謝大家在惡劣天氣中來到，聽到雨下得很大，大家都冇事？」山崎表示沒想到《今》劇會拍到第3季，感到十分幸福與光榮。新角色賀來賢人則透露拍攝相當辛苦，但幸得兩位主角，令現場的氣氛十分融洽。
