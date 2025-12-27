山崎麵包員工在公廁洗麵包夾 店方：屬個別事件

山崎麵包員工在公廁洗麵包夾，店方指屬個別事件(Threads圖片)

山崎麵包近日被發現有員工在公廁洗麵包夾，並將麵包夾放在洗手台上。山崎麵包強調今次是個別事件，涉事員工無遵守公司指引，會作紀律處分。

有網民近日在社交平台Threads上載相片，目擊到身穿山崎麵包制服的員工，在公廁清洗多個麵包夾。該名網民指：「無諗過山崎麵包夾起公廁洗，仲直接擺洗手盆、洗手台。啲污水痰菌咪去曬麵包度」。

員工解釋為一時方便

山崎麵包回覆傳媒查詢，表示從社交媒體知悉事件後已即時跟進。公司引述涉事員工解釋是為了一時方便，而未有遵守公司指引。公司認為今次屬於個別事件，已即時向所有分店發出通告，重申有關的工作程序，並要求所有員工遵守。

山崎麵包續指，公司對清洗店內所有用具，例如麵包夾或盤，有既定的處理程序。當中規定沒有來去水供應的分店，必須將用具帶到商場，或港鐵指定的職員專用清潔房清洗。如果沒有指定的地方清潔，分店會購買樽裝蒸餾水並加熱，然後在店內清潔及消毒。

