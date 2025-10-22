山本拓成為日本首位「第一先生」 與高市早苗曾為「議會夫妻」 離婚 4 年復合冠妻姓｜Yahoo

2021 年 9 月，山本拓在自民黨總裁選舉前現身高市早苗的 YouTube 頻道，表示支持高市出任總裁，最後高市在該次選舉輸給岸田文雄。（高市早苗 YouTube）

【Yahoo 新聞報道】日本自民黨總裁高市早苗成為當地史上第一名女首相之外，其丈夫、前眾議員山本拓順理成章成為當地史上首位「第一先生」。現年 73 歲的山本拓，跟高市早苗在 2004 年結婚，兩人一度因為政見不合而在 2017 年離婚，不過兩人後來復合並在 2021 年再婚，山本拓更因為猜拳猜輸了而更改戶籍姓氏，姓名為「高市拓」。山本拓曾經腦中風，高市早苗又剛剛成為首相，山本拓都表示希望默默低調支持妻子。

1952 年出生於福井縣鯖江市的山本拓，父親山本治曾任鯖江市長，山本拓與前妻所生的 41 歲長子山本建亦是福井縣議員。山本拓在 80 年代加入政壇，先擔任福井縣議員，再在 1990 年眾議院選舉勝出，曾任 8 屆眾議員。

電話求婚時稱「會煮美味食物」

山本拓跟高市早苗當年同樣是自民黨「清和政策研究會」的派系成員。2003 年，高市早苗在眾議院選舉中落敗，當時任職其秘書的弟弟轉到山本拓的事務所工作，高市早苗和山本拓兩人亦因此加深聯絡。翌年山本拓透過電話向高市早苗求婚，他在通話中表示自己有廚師執照，「會讓妳在這生中吃到美味的食物」，高市最後答應。高市早苗曾在博客回憶指，與山本拓邂逅之初，認為對方的印象是「性格比較冷淡，屬於自己不擅長應付的類型」。隨著高市在 2005 年重返眾議院，兩人亦成為「議會夫妻」。

2006 年 10 月，山本拓和高市早苗一起在福井電視台的節目中亮相。

2017 年曾離婚 4 年後再婚

夫妻雖然同屬一個政黨，但是高市早苗的政治立場比起山本拓保守，政見分歧從 2012 年的自民黨總裁選舉中體現：山本拓支持石破茂，高市早苗就支持安倍晉三，後者最終贏得選舉並第二次出任首相。據報在黨總裁選舉期間，兩人都決定不在家中談論競選。 2017 年，兩人宣布離婚並發表聯合聲明，表示是因「政治觀點不同」。

儘管兩人離婚，但是山本拓仍全力支持高市早苗在 2021 年角逐自民黨總裁。之後，山本拓在 2021 年眾議院選舉落敗，他以此為契機與高市早苗再婚。兩人再婚時決定以猜拳決定誰人更改姓氏，最後山本猜輸了，他亦向戶籍登記處更改自己名稱為「高市拓」，不過日本傳媒仍然稱他為山本拓。

去年腦中風

在 2024 年眾議院選舉中，山本拓以無黨派身份在福井 2 區參選，最後落選。到了今年，山本拓因為腦中風導致身體右側癱瘓，需要由高市協助照顧。山本拓近日受訪時就指，高市一直擔心他的健康，不過他都希望妻子不要給自己太大壓力。

