山本拓成為日本首位「第一先生」 與高市早苗曾為「議會夫妻」 離婚 4 年復合冠妻姓｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本自民黨總裁高市早苗成為當地史上第一名女首相之外，其丈夫、前眾議員山本拓順理成章成為當地史上首位「第一先生」。現年 73 歲的山本拓，跟高市早苗在 2004 年結婚，兩人一度因為政見不合而在 2017 年離婚，不過兩人後來復合並在 2021 年再婚，山本拓更因為猜拳猜輸了而更改戶籍姓氏，姓名為「高市拓」。山本拓曾經腦中風，高市早苗又剛剛成為首相，山本拓都表示希望默默低調支持妻子。
1952 年出生於福井縣鯖江市的山本拓，父親山本治曾任鯖江市長，山本拓與前妻所生的 41 歲長子山本建亦是福井縣議員。山本拓在 80 年代加入政壇，先擔任福井縣議員，再在 1990 年眾議院選舉勝出，曾任 8 屆眾議員。
電話求婚時稱「會煮美味食物」
山本拓跟高市早苗當年同樣是自民黨「清和政策研究會」的派系成員。2003 年，高市早苗在眾議院選舉中落敗，當時任職其秘書的弟弟轉到山本拓的事務所工作，高市早苗和山本拓兩人亦因此加深聯絡。翌年山本拓透過電話向高市早苗求婚，他在通話中表示自己有廚師執照，「會讓妳在這生中吃到美味的食物」，高市最後答應。高市早苗曾在博客回憶指，與山本拓邂逅之初，認為對方的印象是「性格比較冷淡，屬於自己不擅長應付的類型」。隨著高市在 2005 年重返眾議院，兩人亦成為「議會夫妻」。
2017 年曾離婚 4 年後再婚
夫妻雖然同屬一個政黨，但是高市早苗的政治立場比起山本拓保守，政見分歧從 2012 年的自民黨總裁選舉中體現：山本拓支持石破茂，高市早苗就支持安倍晉三，後者最終贏得選舉並第二次出任首相。據報在黨總裁選舉期間，兩人都決定不在家中談論競選。 2017 年，兩人宣布離婚並發表聯合聲明，表示是因「政治觀點不同」。
儘管兩人離婚，但是山本拓仍全力支持高市早苗在 2021 年角逐自民黨總裁。之後，山本拓在 2021 年眾議院選舉落敗，他以此為契機與高市早苗再婚。兩人再婚時決定以猜拳決定誰人更改姓氏，最後山本猜輸了，他亦向戶籍登記處更改自己名稱為「高市拓」，不過日本傳媒仍然稱他為山本拓。
去年腦中風
在 2024 年眾議院選舉中，山本拓以無黨派身份在福井 2 區參選，最後落選。到了今年，山本拓因為腦中風導致身體右側癱瘓，需要由高市協助照顧。山本拓近日受訪時就指，高市一直擔心他的健康，不過他都希望妻子不要給自己太大壓力。
高市早苗當選成為日本第一位女首相 與日本維新會簽訂執政聯盟協議｜Yahoo
自民黨與日本維新會達合作共識 有望組成新執政聯盟 高市早苗當選首相機會增｜Yahoo
日本公明黨退出自民黨執政聯盟 黨魁齊藤鐵夫拍片否認受中國指使：完全謊言｜Yahoo
日本公明黨宣布退出執政聯盟 自民黨高市早苗須另覓合作對象｜Yahoo
高市早苗考慮放棄秋祭參拜靖國神社 避免引起外交問題｜Yahoo
高市早苗成首位女日相 范德賴恩讚「創造歷史」
（法新社布魯塞爾21日電） 日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上首位女首相。范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X寫道：「作為日本首位女性首相，您正在創造歷史。法新社 ・ 1 天前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 15 小時前
高市早苗眾議院首輪投票過半 成日本首位女首相（更新）
日本首相石破茂於今日（21日）早上召開內閣會議，按慣例集體辭職，而國會參眾兩院下午舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁高市早苗在眾議院首輪投票獲過半數眾議院議員支持當選，成為日本第104屆首相，亦是歷來首位女首相。 根據眾議院的首輪投票結果，高市早苗獲237票，超過過半數所需的233票成功當選，擊敗獲149票的立憲民am730 ・ 1 天前
「試當真」後 前進或停止 —— 專訪許賢
今年4月1日愚人節，坐擁56萬訂閱的本地Youtube頻道「試當真」無預警宣布，將於頻道成立五周年當日，即10月26日停止運作。回首2020年秋冬，口罩令尚存、百廢待舉之時，許賢與游學修、蘇致豪共同成立「試當真」頻道，製作無數紀錄片、劇場、綜藝節目。五年過去，「試當真」解散，許賢的創作生涯迎來第十個年頭，卻要離開團隊的創作模式。許賢的足球狂熱人人皆知，但足球場上尚且有線框可依，獨自一人面對創作的無邊世界，該前進或停步？Yahoo新聞 ・ 11 小時前
日本政壇｜高市早苗當選日本首位女首相 重振「安倍經濟學」
日本政壇迎來歷史性時刻，自民黨總裁高市早苗在國會參眾兩院的首相指名選舉中勝出，正式成為日本第104任首相，也是...BossMind ・ 1 天前
立法會告別圖輯｜現屆最後一次大會 議員開懷合照 有人低頭密斟 狄志遠收集簽名留念｜Yahoo
立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，過去兩周接連有議員宣布不會競選連任，累計已有 22 人，包括今日公布的選委界議員江玉歡，以及多名資深議員，下屆立法會將出現「大換血」。不少現屆議員把握今日機會，與其他人合照交談，不少人狀甚開懷。另有人神情凝重，與身邊的人低頭密斟。已宣布不會參選下屆的新思維狄志遠，今日在場派發工作報告，並邀請議員和記者簽名留念。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
閃兵爭議再爆5大咖！修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰遭拘提，坤達也在名單上
台灣男星閃兵風暴再度爆發！自2月王大陸涉嫌造假病歷閃兵後，檢方不斷深入調查，5月已揪出《棒棒堂》威廉等8位藝人，今（21）日再爆出有5位知名男星遭拘提，包括修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰均被上銬帶回，另傳出Energy坤達也在名單上，只是因為目前人不在台灣，尚未到案。姊妹淘 ・ 1 天前
開學至今587間學校現流感 當局冀盡快安排學生接種疫苗
【on.cc東網專訊】政府指至今已有587間學校出現流感，希望更多學校盡快安排學生進行的要接種討好家長亦應盡快接種。on.cc 東網 ・ 11 小時前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 12 小時前
薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？
薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
以色列特拉維夫足球賽爆騷亂 球迷投擲照明彈及煙霧彈 比賽腰斬 42 人受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以色列特拉維夫市一場球賽因球迷騷亂被迫腰斬。當地時間周日（19 日），馬卡比（Maccabi Tel Aviv）與哈普爾（Hapoel Tel Aviv）於布隆菲爾德球場（Bloomfield Stadium）舉行的德比戰，賽前爆發混亂，球迷向球場投擲照明彈及煙霧彈，導致場地被濃煙籠罩，警方認為現場不安全而中止比賽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
閃兵案︱修杰楷被捕 賈靜雯還原老公上手銬過程：小孩受到驚嚇！
【on.cc東網專訊】台灣影后賈靜雯老公、現年42歲的修杰楷今日（21日）因閃兵案遭執法人員上手銬拘捕，而老婆賈靜雯正在廈門拍戲，其經理人公司代回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」不過東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好
ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
霜降2025│寒熱底補身大不同！中醫師親解霜降備孕迷思 教你食療、穴位增加懷孕機會
霜降是二十四節氣秋天最後一個節氣，不少人都會秋冬季節補身，如果想懷孕的女性，又應該如何在霜降之時補身備孕？暖宮又是否會提高懷孕機會？除了女性備孕，男士又有沒有甚麼可以做？其實有關備孕真的問題不斷，這次請來註冊中醫師陳宇琪為大家解答7大備孕疑問！Yahoo Food ・ 1 天前
詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！
柬埔寨太子集團（Prince Group）董事長陳志，早前遭美國政府指控經營大規模網絡詐騙王國，並遭查獲價值約150億美元的比特幣。據傳媒報道，陳志資產遍佈全球，在香港擁有價值43億港幣的物業，並斥巨資在台灣掃入多間豪宅，包括周杰倫居住的台北和平大苑。28Hse.com ・ 11 小時前
DJI優惠｜DJI 秋季黃金周勁減，近 8 折搶新款 Osmo Action 5 Pro，旅行拍攝必備！
秋意漸濃，正是旅遊的最佳時節，與其羨慕他人的旅途紀錄，不如親自把握每個動人瞬間。DJI 秋季黃金周正式開跑，最新款 Osmo Action 5 Pro 以 近 8 折驚喜價強勢來襲，只需 HK$2,369 就能把它帶回家！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
消息指中九龍繞道油麻地段12月21日通車
【Now新聞台】消息指，中九龍繞道油麻地段將於12月21日通車。 據了解，中九龍繞道油麻地段最快12月21日通車，九巴及城巴將於繞道通車後，開辦3條行經繞道的繁忙時段新巴士路線，當中九巴開設兩條新線，分別來往屯門至觀塘及荃灣西至油塘，城巴則開辦來往將軍澳康城至機場路線；而繞道九龍灣段則明年中通車。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
柏瓏III首輪售出137伙近沽清 即晚加推82伙 均呎14,228元
信置（00083）牽頭發展的元朗錦上路站 柏瓏III 昨天首輪公開發售138伙，吸引大批準買家到場，人潮擠滿尖沙咀帝國中心的售樓處。最終售出137伙，佔推售單位的99.3%，套現逾8億元。發展商即晚加推82伙，新一批單位折實平均呎價14,228元，並調高10伙餘貨價格約3至3.6%。同時，恒地（00012）發展的灣仔 woodis 上周六首輪75伙售罄後，昨日再加推30伙，折實平均呎價較之前高出9.2%。【柏瓏III價單】【woodis價單】柏瓏III首輪公開發售138伙，包括44個1房單位及94個2房單位，折實售價由466.62萬元起，呎價介乎12,629元至15,481元。據成交紀錄冊顯示，項目首輪成功售出137伙，套現逾8億元，錄得約10組大手買家入市，顯示市場需求強勁。發展商即晚加推82伙，實用面積353至509平方呎，折實售價由509.04萬元至788萬元，折實呎價介乎13,119元至15,481元，折實平均呎價14,228元，較13日公布的第2張價單平均呎價14118元輕微上調0.8%。此外，發展商將首兩張價單的10伙餘貨加價3%至3.6%。柏瓏III位於錦河路29號，提供28Hse.com ・ 14 小時前
廣和通首掛收低12% 每手蝕504元 成新規B方案後首隻破發IPO｜新股IPO(更新)
【16:17更新】廣和通(638)H股今日(22日)首掛，開盤價與招股價同為21.5元，但隨後股價走低，半日收19.8元，到午後跌幅一度擴大，低見18.89元。廣和通H股收市報18.98元，跌2.52元或11.72%，成交3,177萬股，涉資6.46億元，若以每手200股計算，不連手續費，每手預料帳蝕504元，成為了港am730 ・ 7 小時前