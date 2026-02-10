將軍澳美食｜實試挽肉と米姐妹品牌「山本漢堡」！主打手工漢堡扒＋日本米免費續添 附餐廳地址（有片）

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本漢堡扒熱潮再升溫！繼「挽肉と米」引發全城排隊狂潮後，其姐妹品牌「山本漢堡」（山本のハンバーグ）正式宣佈進駐香港，選址將軍澳PopCorn。品牌由山本昇平先生於2005年創立，相比起姐妹店，山本漢堡更強調「家常人情味」，香港店繼續會有招牌山本漢堡扒、洋食意粉等供應，人均只是百多元就能埋單。

創辦人到場監督

今次開新店，創辦人山本先生亦有到場監督，但相信大家最好奇的，還是「山本漢堡」到底跟「挽肉と米」的漢堡扒有甚麼分別？山本漢堡選用來自澳洲的黑安格斯牛肉及西班牙豚肉，而且用鐵板燒香，而非像挽肉般用炭火直火烤製。山本的漢堡扒較為扁平，挽肉的漢堡扒則較橢圓，而且到山本用餐，最主要是嚐漢堡扒不同的配搭。

創辦人山本先生親自到新店監督。

每一個漢堡扒都會用人手磅重，確保出品一致。

每位食客都可享用一小杯自家製蔬果汁。

招牌漢堡藏秘密芝心餡

招牌山本漢堡扒在面層有牛油味濃稠的荷蘭醬，切開內藏軟心芝士，旁邊還有薯仔、半熟蛋跟意粉。喜歡濃味的，就可一試辛明太子漢堡扒，漢堡扒上有着滿滿的明太子沙律醬，佐飯一流。而說到米飯，山本漢堡將同步引進日本當期最優質的白，並跟挽肉と米一樣，提供無限續添服務，食客可以自由配搭份量。

山本漢堡扒 $118 經典之選，熱辣辣上枱，可將意粉拌上醬汁再享用。

辛味明太子漢堡扒 $98 漢堡扒上是鹹甜滋味的明太子醬，佐以薯仔沙律跟西蘭花。

靈感源自母親的料理

山本漢堡的靈感源自母親以料理傳遞愛的精神，作為一間家庭式餐館，除了漢堡扒飯，餐廳還供應家庭餐館常見的和洋式意粉，當中要數最特別的，定必是紫蘇青醬意粉，帶有豐富紫蘇香氣，客人還可以加錢加配日本和田島產銀魚仔，增加口感。

紫蘇青醬意粉 $95（另加日本和田島產銀魚仔 $40） 相當和洋式的選擇，將紫蘇絲拌在一起，滿嘴都是紫蘇的芳香。

蛇年最後的排隊熱店

整個餐牌供應超過15款主食，還有三文治等選擇，雖然不是驚人的美味，卻有種熟悉的家庭風味，加上價錢尚可接受，現在惠顧夠$400，更即可獲贈由團隊悉心設計的限量版「美食圖鑑購買袋」或「漢堡扒造型公仔掛飾」，相信定必造成蛇年最後一個排隊熱店。

食夠$400，還有小禮物。

在將軍澳Popcorn開業。

山本漢堡香港店

地址： 將軍澳唐賢街9號PopCorn 1期1樓F23號舖（地圖按此）

電話：3154-6800

營業時間：08:00am-10:00pm

