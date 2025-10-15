山本由伸季後賽完投 道奇擊敗釀酒人拿第2勝

（法新社芝加哥14日電） 日本強投山本由伸今天以3安打完投率領衛冕軍洛杉磯道奇以5比1擊敗密爾瓦基釀酒人，道奇在美國職棒大聯盟季後賽處於2勝領先。

這位27歲的日本右投手儘管第1球就被擊出全壘打，但他還是成為自2004年以來首位在季後賽中投滿全場的道奇球員，並淘汰釀酒人最後14名打者。

釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）將山本由伸第1球擊成右外野全壘打，這也是釀酒人全場唯一的分數。

山本由伸受訪表示，「我找到自己的節奏，掌控比賽節奏，所以感覺很棒。」

山本由伸完成7次三振，僅失1分，被擊出3支安打和1次保送。這是日本出生的投手首次在大聯盟季後賽中完成整場賽事。

道奇在7戰4勝的國家聯盟冠軍賽中以2比0領先，比賽將於16日在洛杉磯繼續進行。

國聯冠軍將在10月24日開賽的世界大賽中對抗美聯冠軍西雅圖水手或多倫多藍鳥。