山本由伸完投助道奇擊敗藍鳥 世界大賽戰局扳平
（法新社多倫多25日電） 山本由伸演出完投的大師級表現，加上隊友史密斯和蒙西各擊出一支全壘打，一舉助洛杉磯道奇以5比1擊敗多倫多藍鳥，將世界大賽戰局扳成1勝1負平手。
道奇今天1局上由史密斯（Will Smith）敲出的一壘安打率先拿下1分。藍鳥3局下靠柯克（Alejandro Kirk）的犧牲打扳平戰局。
兩隊1平僵局在7局上出現變化。史密斯先轟1支陽春砲，隊友蒙西（Max Muncy）隨後也補上1支紅不讓，讓道奇取得3比1優勢。
8局上，道奇滿壘時靠著藍鳥投手霍夫曼（Jeff Hoffman）暴投再添1分，史密斯接著揮出滾地球把壘包上的大谷翔平送回本壘，將比數拉大成5比1，奠定勝基。
山本由伸完投9局，被敲出4支安打、失1分無保送，送出8次三振，拿下勝投。
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚山本由伸：「傑出、超好勝、特別。」
羅伯茲接著說：「是啊，他今晚完全專注。這就像他賽前說的：『輸球不是選項』，而他今晚就展現了那種眼神（決心）。」
兩隊接下來將於美西時間27日移師洛杉磯進行世界大賽第3戰。
