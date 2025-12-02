宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
山本美月復出連製作人都跪！ 片場被燈砸頭瞬間滿血復活！
山本美月復出連製作人都跪！ 片場被燈砸頭瞬間滿血復活！
長腿福岡妹當年是怎麼紅的
老實說，山本美月2009年拿下Tokyo Super Model Contest冠軍的時候，我還在讀高中。167cm的她往CanCam封面一站，其他模特兒直接變背景板。18歲的她笑起來乾乾淨淨，結果私底下超宅，寶可夢、漫畫、畫畫樣樣來，還養食蟲植物，誰頂得住這種反差啊😂
突然說要演戲大家都嚇一跳
2011年她丟下一句「我想試試演戲」，然後就真的去拍了。第一部《Let's Get Happy》還在摸索，結果2012年《Kirishima, Quit the Club》直接拿獎，
2014年《Aoi Hono'o》又當上女主角。粉絲在推特刷：「這哪是轉行，這根本是降維打擊吧！」
之後《Perfect World》《Lunch Date Detective》一部接一部，她還為了角色剪掉35cm長髮，真的拼。
她的X根本是大型社死直播
現在打開@mzkymmtofficial，159K人每天在那邊集體姨母笑。
10月黑醋瓶砸滿地那篇，直接哭到破萬人安慰；9月膝蓋撞車門「痛い、、、」，留言全是「我幫你揉揉」；
最近還PO橡子裡面跑出蟲的驚魂照，粉絲回「美月你也太可愛了吧」。IG那邊80.5萬人更誇張，產後寶寶小手一PO，整個留言區變產房祝福牆。
產後復出直接把2025年塞滿
本來以為她生完小孩會慢下來，誰知道2025年簡直殺紅眼。2月電影《大きな玉ねぎの下で》、
4月《ゲレンデ飯》跟白濱亜嵐滑雪談戀愛、Hulu《大人になっても》直接演百合，
還是志村貴子原作首度真人化，最終話直接拿下Hulu日冠！粉絲在X刷「#おとても」刷到伺服器差點癱瘓。
她還在訪談說：「當媽之後演起感情戲更有感覺」，這句話出來後，5ch直接蓋幾十樓「這才是真女王」。
去年那次頭部受傷嚇死人
2024年Hulu片場被燈具砸到頭，當時新聞一出大家心臟都停了。她休息一週後自己PO文「完全沒事啦，期待播出哦」，粉絲才鬆口氣。
結果今年直接用作品打臉所有擔心，復出速度比閃電還快。
結婚生女之後反而更閃
2020年低調嫁給瀧澤秀明，2023年1月公布懷孕、5月生女，寶寶小手照一出直接甜到蛀牙。她完全不炒作，專心帶娃拍戲，
訪談被問到育兒，她笑說：「小孩現在正進入可怕的兩歲，教我什麼叫真正的耐心」。然後轉頭又去雪山拍吻戲，粉絲只能喊：「這女人到底是怎麼切換的啊！」
Japhub小編有話說
我追她從CanCam時期追到現在，真的服到不行。34歲了還能把事業跟家庭玩得這麼溜，產後一年直接把2025年塞滿通告，下一部戲搞不好又要拿獎。
小編已經準備好追劇追到天亮，你最愛她哪一部？快留言跟我講，我私藏幾張片場花絮還沒放出來喔～
其他人也在看
兒子才一歲就敢接三部大作！ 瀨戶康史這波開掛誰教的！
說真的，瀨戶康史2005年那年才17歲，跑去參加選拔直接把最優秀賞抱回家，然後就變D-BOYS主唱了。Japhub日本集合 ・ 30 分鐘前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 30 分鐘前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 3 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
許瑋甯邱澤「當眾貼貼熱吻」 王力宏前妻爆婚宴絕密畫面
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與邱澤於上月28日在台北補辦婚宴，王力宏前妻李靚蕾昨日（1日）在社交網兩人婚宴與After Party的花絮影片，只見許瑋甯與邱澤在眾人祝福聲中深情擁吻，甜度爆燈。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
昆凌紐西蘭度假美翻！周杰倫牽兒子陪玩閃爆 一家三口坐纜車畫面超治癒
近日，多位遊客在紐西蘭巧遇周杰倫與昆凌一家三口，不少人看到他們陪兒子搭纜車的畫面，也發現周杰倫正在錄製《周遊記》，一邊工作、一邊帶家人旅行。昆凌當天狀態良好，和家人的互動畫面散發幸福氛圍。姊妹淘 ・ 1 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 6 小時前
菅野美穂讓全日本睡不著？ 背後到底藏了什麼驚嚇秘密！
那時候她才國中二年級，1991年直接通過電視朝日徵選，變成「櫻っ子倶樂部さくら組」一員，兩年後《ツインズ教師》就演上電視。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞 娛樂 ・ 1 小時前
強吻摸臀下體照電視台除名！ 國分太一51歲記者會哽咽！
哎喲，日本綜藝圈這兩天簡直像宮鬥劇，國分太一51歲前TOKIO成員6月爆出違規停工，11月26日下午終於開記者會，開場就向受害者哽咽道歉「思慮不周、無地自容」Japhub日本集合 ・ 1 天前
宏福苑五級火︳洪卓立取消個唱 被質疑門票滯銷「覺得我唔紅完全可以 但唔代表我哋無努力」
大埔宏福苑五級火造成大量傷亡，多個演唱會因此延期或取消，當中包括原定於星期日開show嘅洪卓立。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前