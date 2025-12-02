山本美月復出連製作人都跪！ 片場被燈砸頭瞬間滿血復活！

長腿福岡妹當年是怎麼紅的

老實說，山本美月2009年拿下Tokyo Super Model Contest冠軍的時候，我還在讀高中。167cm的她往CanCam封面一站，其他模特兒直接變背景板。18歲的她笑起來乾乾淨淨，結果私底下超宅，寶可夢、漫畫、畫畫樣樣來，還養食蟲植物，誰頂得住這種反差啊😂

突然說要演戲大家都嚇一跳

2011年她丟下一句「我想試試演戲」，然後就真的去拍了。第一部《Let's Get Happy》還在摸索，結果2012年《Kirishima, Quit the Club》直接拿獎，

2014年《Aoi Hono'o》又當上女主角。粉絲在推特刷：「這哪是轉行，這根本是降維打擊吧！」

之後《Perfect World》《Lunch Date Detective》一部接一部，她還為了角色剪掉35cm長髮，真的拼。

她的X根本是大型社死直播

現在打開@mzkymmtofficial，159K人每天在那邊集體姨母笑。

10月黑醋瓶砸滿地那篇，直接哭到破萬人安慰；9月膝蓋撞車門「痛い、、、」，留言全是「我幫你揉揉」；

最近還PO橡子裡面跑出蟲的驚魂照，粉絲回「美月你也太可愛了吧」。IG那邊80.5萬人更誇張，產後寶寶小手一PO，整個留言區變產房祝福牆。

產後復出直接把2025年塞滿

本來以為她生完小孩會慢下來，誰知道2025年簡直殺紅眼。2月電影《大きな玉ねぎの下で》、

4月《ゲレンデ飯》跟白濱亜嵐滑雪談戀愛、Hulu《大人になっても》直接演百合，

還是志村貴子原作首度真人化，最終話直接拿下Hulu日冠！粉絲在X刷「#おとても」刷到伺服器差點癱瘓。

她還在訪談說：「當媽之後演起感情戲更有感覺」，這句話出來後，5ch直接蓋幾十樓「這才是真女王」。

去年那次頭部受傷嚇死人

2024年Hulu片場被燈具砸到頭，當時新聞一出大家心臟都停了。她休息一週後自己PO文「完全沒事啦，期待播出哦」，粉絲才鬆口氣。

結果今年直接用作品打臉所有擔心，復出速度比閃電還快。

結婚生女之後反而更閃

2020年低調嫁給瀧澤秀明，2023年1月公布懷孕、5月生女，寶寶小手照一出直接甜到蛀牙。她完全不炒作，專心帶娃拍戲，

訪談被問到育兒，她笑說：「小孩現在正進入可怕的兩歲，教我什麼叫真正的耐心」。然後轉頭又去雪山拍吻戲，粉絲只能喊：「這女人到底是怎麼切換的啊！」

