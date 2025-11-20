山本美月Hulu親密場面糾結！ 掉黑醋瓶玄關臭翻天笑翻網！

Trip.com酒店減$500、機票減$200
宅女大學生一獎成名，CanCam長腿直接出道
山本美月，1991年7月18日福岡人，167公分O型血，明治大學農學部畢業。高中參加東京Super Model Contest拿冠軍，2009年直衝CanCam專屬模特兒。
她笑說：「我本來只想買漫畫，結果變封面了！」愛寶可夢、畫插圖、養波美犬「小爪」，還種豬籠草當寵物，粉絲直呼：「這哪是模特兒，根本鄰家怪妹！」😆
演戲從小配角拼到女主角，2014年就當家
2011年《Let's Get Happy》小試牛刀，2012年電影《結束バンド》露臉，2014年《Aoi Honoō》首挑大樑，2015年《Tokyo PR Woman》主演職場劇。
2017年揮別CanCam，2018年寫真集《Mizuki》賣瘋，NHK《True Night Super Car》當主角，她訪談自嘲：「模特兒轉演員，腳本比漫畫難背多了。」
閃婚瀨戶康史生寶寶，2023年媽媽模式全開
2020年1月《Lunch Date Detective》主演，8月官宣結婚，2021年10月補辦婚禮。2022年NHK《Hobby Gardening》教種菜，她貼豬籠草照：「專抓蒼蠅，超環保！」
2023年1月懷孕，5月生兒子，電影《Kikai-jima》復出，聲優《Teikou Penguin》，X上粉絲刷：「產後美月，眼神更溫柔了！」
2024拍戲燈光砸頭，住院一週IG報平安
9月26日Hulu《大人になっても》片場出意外，頭皮撕裂住院，10月4日IG更新：「謝謝關心，我OK啦！」粉絲留言塞爆：「嚇死我們了！」
同年《Saint Young Men》、《Large Onion Under》上映，3月CLASSY.封面，4月日比谷公園大使。TELLING訪談她說：「年紀上來，什麼都看淡，戀愛就是一見鍾情那種。」
2025雙劇連發，Hulu親密戲讓她糾結到爆
2月《Large Onion Under》演篠田沙紀，4月《Gelende Meshi》跟白濱亜嵐滑雪吃飯，廣瀨香美亂入，她笑：「以為是愛情，其實是美食劇！」
4月26日Hulu《大人になっても》12集主演綾乃，和栗山千明演女性戀，モデルプレス問她，
她尷尬說：「結婚後拍這種，心裡超複雜，但栗山姐太帥我淪陷。」粉絲磕瘋：「這對我先嗑為敬！」
CM代言接到手軟，藝術周畫畫超圈粉
2025年アパガード40週年大使，松井證券NISA CM《2年的我》，Samantha Thavasa、Ito En、Nivea輪番上。11月Art Week Tokyo開幕，
10月30日記者會秀插圖：「小時候畫天使，現在畫兒子睡臉。」IG豬籠草日常，網友回：「美月的植物園，比咖啡廳還chill！」
社群80萬粉，掉醋瓶梗笑翻全網
X 159.9K，IG 80.5萬，天天丟家庭照、#Recent Mizuki插圖、作品花絮。11月12日《千歲くんはラムネ瓶のなか》延期通知，粉絲暖回：「我們等你！」
11月10日EXPO親子照，小手牽手超萌，留言：「這一家三口，太治癒！」10月14日自拍掉黑醋瓶，玄關臭到崩潰，粉絲笑噴：「真人版災難現場！」
訪談超會講，栗山千明都誇她真
めざましメディア談人力車紀錄片：「那些女孩哭完還要衝，我看哭。」Hulu後採訪她興奮：「生完寶寶首主演，配信來得太及時！」CLASSY.事故後說：「團隊抱抱我，我才撐過去。」
栗山千明宣傳喊：「美月的綾乃，熱情到讓我壓力變動力。」粉絲X洗版：「美月訪談，每次聽完都想買她的書《Magical Girl Yamamoto Mizuki》！」
Japhub小編有話說
說真的，山本美月這位福岡魔法媽咪，從宅女畫師到Hulu戀愛天花板，邊帶娃邊種草邊拍親密戲，誰還敢說藝人高冷？她的社群像朋友傳訊一樣親，粉絲黏到掉醋瓶都能變迷因。
還沒追《大人になっても》的，快上Hulu衝，綾乃一哭你就上鉤。下次她IG直播畫畫，記得留言要簽名，說不定她畫一隻你的寶可夢喔！
