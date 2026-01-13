山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

從鄉下小鎮闖出大名堂

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

哎呀，提起山本舞香，你腦海裡是不是馬上浮現那張甜美中帶點俏皮的臉龐？這位1997年出生的鳥取縣妹子，從小在米子市長大，那地方可是日本有名的鄉村風光區，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

滿眼綠意和海鮮大餐。想像一下，一個愛打空手道的黑帶少女，本來可能就這麼練拳過日子，結果2010年被一本免費小報《鳥取美少女圖鑑》相中，從此踏上星途。誰知道呢？

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

命運有時就像突然來的一場夏日陣雨，讓人措手不及卻又爽快淋漓。她2011年正式出道，當時還只是個青澀模特兒，沒想到短短幾年，就從平面跳到大銀幕，簡直是人生加速模式開啟！

廣告 廣告

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

出道後的閃耀時刻，戲路寬到像高速公路

說到她的演藝生涯，山本舞香可不是只靠顏值吃飯的那種。她一開始在時裝圈混跡，當模特兒拍拍照，結果很快就跨足戲劇界。記得《Assassination Classroom》嗎？

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

她飾演的那個Kaede Kayano，表面可愛內裡藏機關，演得讓人又愛又怕，票房大賣不說，還讓她一炮而紅。之後的電影像《愛在雨過天晴時》，她變成倉田瑞希，那種青春洋溢的感覺，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

簡直像夏日汽水一樣清新。轉戰電視劇更是猛，《青春後空翻》裡的柴田茉希，讓人看到她活力四射的一面；《Sister》直接當主角三好凪沙，詮釋姐妹情深，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

哭戲笑戲都來，證明她不是花瓶而是實力派。哦，對了，她還客串過《金田一少年之事件簿》，那神秘氣質，迷倒一片粉絲。她的戲路從甜妹到硬派角色，變化多端，總是給觀眾新驚喜。

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

私下生活超接地氣，結婚後更像鄰家大姐

別以為明星就高高在上，山本舞香的私人面其實超親民。2024年10月13日，她跟森內寬樹閃婚，那天正好是她生日，浪漫到爆！婚後的她沒變成貴婦，反而更愛分享日常。

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

像是2025年8月，日本鳥取島根地震震度5強，她二話不說飛回家確認家人安全，還在社群po文說「實家飛奔回來，姪子們都沒事」，那種暖心勁兒，讓人覺得她就是個孝順女兒。

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

平時她愛曬姪子照，當阿姨的模樣笑眯眯的，網友直呼「好適合當媽媽」。身高155公分的她，腰圍細得像竹竿，卻不愛賣弄，總是穿得隨性，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

像是最近的Calvin Klein活動，ヘソ出し造型一出，粉絲紛紛留言「美到犯規」。

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

社群女王的魅力放送，粉絲互動像朋友聊天

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

翻開她的社群媒體，X帳號@maika_style有超過43萬粉絲，Instagram@yamamotomaika_official更衝到210萬大關！她不愛擺譜，po文風格隨和，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

像最近推廣Golden Goose鞋子，穿得像街頭潮人，還加註「Always in my vibe」，感覺就是在跟你閒聊。或是宣傳戀愛節目《ラブキャッチャージャパン2》，她說「有趣到心跳加速」，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

配上搞笑表情，讓人忍不住想追劇。Umbro的合作影片，她穿運動裝跳來跳去，活力滿點。她的貼文不只賣東西，還分享吃飯日常，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

比如「來吃飯的傢伙，元氣不足好可憐」，配上寵物照，親切得像老朋友。地震後的更新，更是讓粉絲感受到她的真性情，互動率超高。

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

2025年後的最新動態，忙碌中藏驚喜

進入2025年，山本舞香沒閒著。電視劇《宛如粼光夫婦日和》裡飾演芳森芙美子，探討夫妻相處，演技又進化一波。電影方面，她繼續挑戰多元角色，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

像是《看不見聽不見也愛你》中的中村沙織，情感細膩到讓人鼻酸。品牌代言也沒少，像是Umbro的運動系列，她在影片裡大秀身手，證明空手道底子還在。

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

美活部分，2026年最新推薦的入浴劑和美容工具，她親自試用，說能緩解疲勞、改善冷え，適合忙碌女生。結婚後的她，偶爾透漏想生寶寶的意圖，

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

網友猜測「第一胎什麼時候來」，但她總是笑笑帶過，保持神秘感。地震事件後，她更注重家人，po文頻率增加，讓粉絲感覺她離生活更近。

山本舞香震後急奔鳥取老家！ 銀幕硬派女星社群曬姪子照！

Japhub小編有話說

哇，寫到這裡，小編忍不住想說，山本舞香真是個寶藏女孩！從鳥取小鎮到東京銀幕，她用實力證明努力就能翻身。她的故事不只勵志，還充滿趣味，

像是那腰圍細到能當模範的體態，卻總愛吃大餐的矛盾感，超可愛。希望大家多支持她的新作，說不定下次地震，她又飛回家當超人阿姨囉！記得追她的社群，保證每天都有新鮮事。

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！