山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空

【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。

消防員接報到場開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，15分鐘後將火勢救熄。消防正調查火警原因。

