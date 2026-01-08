山泥傾瀉｜政府人造斜坡事故比率高 個別 5 年瀉 4 次 申訴署促提升安全管理｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】申訴專員公署今（8 日）公布就政府防治山泥傾瀉工作及斜坡管理的主動調查報告，向土木工程拓展署、地政總署、路政署、水務署及建築署提出合共32項主要改善建議。報告指， 2015 年起的十年間超過四成山泥傾瀉事故涉及政府人造斜坡；2020 年起五年間，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故比率高於私人人造斜坡，相差介乎一至三倍不等，認為當局應關注政府人造斜坡發生事故比率高的情況。

嚴重山泥傾瀉多涉及天然山坡

調查發現，本港近十年每年錄得平均約214宗山泥傾瀉事故，前十年跌近三分之一。其中天然山坡發生嚴重事故比率較高，自 2008 年起發生的 9 宗嚴重山泥傾瀉事故，多數涉及天然山坡，而且大部分在事故發生前未被納入長遠防治山泥傾瀉計劃，或所處的優次較低，未被納入顧問合約以展開實際工程研究。

至於政府人造斜坡方面，在 2015 年至 2024 年發生的山泥傾瀉事故中，超過四成涉及政府人造斜坡，約5%涉及私人人造斜坡。公署指出，政府人造斜坡數量顯著高於私人人造斜坡，差異屬可以理解。

政府人造斜坡事故十年間佔四成

然而，撇除兩類人造斜坡的實際事故數目差異後，公署發現，在 2020 至 2024 年，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率仍高於私人人造斜坡，相差介乎一至三倍。如2021年，政府斜坡事故比率為 0.2%，私人斜坡事故比率為 0.05%，相差三倍；2024年，政府斜坡事故比率為 0.2%，私人斜坡事故比率為 0.06%，相差逾兩倍。

公署指，雖然不論政府人造斜坡，還是私人人造斜坡，按年發生山泥傾瀉事故的比率均低於1%，屬甚低水平，而接近八成政府斜坡的事故所涉及均為「人命後果類別」較低級別。公署仍認為，對於政府斜坡發生事故比率高於私人斜坡，值得當局持續關注。

部分政府人造斜坡重複出事

另外，公署審視自 2014 年起多宗涉及政府人造斜坡的嚴重山泥傾瀉事故，發現部分斜坡在首次發生事故的三年內，便重複發生事故，個別斜坡更在五年內，於不同部分發生 4 次事故，雖然均不屬「人命後果類別」級別最高級別事故，但在接連出現事故情況下，難免令人對斜坡的風險，以至結構安全產生疑慮。

申訴專員陳積志表示，各部門在針對天然山坡及政府人造斜坡的安全管理，和跨部門協作方面，仍有進一步提升空間。他指，雖然現時的山泥傾瀉風險比數十年前大幅降低，但面對斜坡老化及極端暴雨的威脅，絕對不能鬆懈，必須居安思危。

倡加快識別與筲箕灣耀興道地質相似山坡

筲箕灣耀興道2023年9月「世紀黑雨」期間發生山泥傾瀉，導致大石封路，涉事路段封閉數個月維修。公署提出的32項改善建議，包括土拓署應加快為3個已納入長遠防治山泥傾瀉計劃，與筲箕灣耀興道地質狀況相似的天然山坡，開展風險緩減工程可行性包括大潭郊野公園近渣甸山和紫羅蘭山一帶，及畢架山近大窩坪的天然山坡。