宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
山田優染金髮＋皮褲炸場！ 從CanCam女王到皮褲辣媽！
山田優染金髮＋皮褲炸場！ 從CanCam女王到皮褲辣媽！
她根本是沖繩來的長腿精靈好不好
老實講，山田優這名字一丟出來，誰腦袋沒自動跑出那雙83公分神腿？1984年恩納村出生，11歲進沖繩演藝學校，15歲就跟y’z factory出道，
2000年直接被CanCam搶走當專屬模，混到2017年才笑著揮手說再見。
結果現在41歲了，還能隨便一站就壓全場，粉絲只能跪著喊：「優ちゃん，妳是喝海水長大的嗎？😭」
演戲完全是誤打誤撞開外掛
本來大家都覺得她只會走伸展台，誰知道2005年跑去客串《不機嫌なジーン》就上癮了！2006年直接主演《アキハバラ@DEEP》，2008年《貧乏男子》又當女主角，
2010年《崖っぷちのエリー》把沒錢的窘境演得超寫實。跳大銀幕後更誇張，2021年《東京リベンジャーズ》橘日向一出場，
留言區直接刷「優ちゃん也太青春了吧」，今年41歲了還能演這種角色，真的沒天理。
四個娃的媽還敢這樣玩，誰受得了
2012年跟小栗旬在西班牙低調辦完婚禮，接著2014、2016、2020、2022連續生四個，家裡直接變幼稚園分園。
她今年上《さよならプロポーズ via スペイン》超直白說：「看到他就覺得想生他的小孩，所以結了！」還補刀「我收入多少他應該不知道」，整個錄音間笑到炸。
粉絲在X刷到這段直接瘋：「這什麼神仙夫妻日常啊～😂」
2025年簡直時尚核彈連發
今年她根本不演了！1月丟出セーラームーン等級金髮長捲，3月又換兩色髮，直接跟モデルプレス說：「一直很想試，終於做了超爽！」4月穿ハイブランド球鞋配街頭風被抓拍，
8月分享自己動手做的陽台，11月25日最後一擊——イルミ前穿皮褲站一站，140萬IG粉直接暴動：「燈光再亮也比不過妳！」香港粉絲留言「下次來中環這樣拍我也想排隊合照」。
社群熱度完全不輸小20歲的妹
X雖然只有79K，但她每發一篇就是熱搜預備軍。金髮那篇直接被轉到飛起，日本網友喊「似合っててすごい」，台灣粉絲刷「優ちゃん來台北開髮型講座好不好」。
IG現在隨便一張廚房料理照都能被誇「米其林等級」，有人統計她今年換了至少七次髮色，留言永遠一句話：「41歲還能這樣玩，真的佛心來著」。
Japhub小編有話說
山田優根本把「當媽以後就該低調」這句話踩在地上摩擦好嗎？四個小孩還能把時尚玩得比誰都野，生完孩子還能把身材跟臉蛋鎖死在25歲，
重點是她連分享都這麼佛——想染髮就染，想穿皮褲就穿，完全不演。小編每天滑她的IG就像被沖繩陽光電一下，爽到不行。
優ちゃん，繼續這樣又美又隨性下去吧，我們永遠幫妳按讚到手斷！❤
其他人也在看
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 天前
林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
朱孝天遭F4淘汰 個唱門票3.8折都冇人要
【on.cc東網專訊】台灣男團F4成員朱孝天日前以個人身分在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，事後對外表示因為「家中親友去世」，但近日卻傳出是因票房不如預期。根據台媒報導指出，朱孝天個人巡演票房失利，並已宣布取消廣州場，而日前的廣東場票價為人民幣680元至280東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
「蜘蛛CP」Tom Holland與Zendaya老派約會相處之道：5個「Green Flag」暖心戀愛舉動，讓人高呼超甜蜜
Tom Holland 與 Zendaya 的愛情開花結果，堅定的戀情讓人十分羨慕！二人因合作《蜘蛛俠》結緣，2021 年公開戀情至 2024 年底訂婚，打破了「蜘蛛CP」的分手魔咒，雖然少有於鏡頭前放閃，但微細的戀愛舉動讓人高呼超甜蜜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 1 天前
大S朋友圈「死亡是必然的」留言曝光！ 吳佩慈深夜仍會傳LINE：當她還在
已故藝人大S（徐熙媛）的微信朋友圈近日被好友吳佩慈公開，簡短一句「死亡是必然的」透露她生前對生命課題的豁達想法。她的個人頁面背景放著女兒小玥兒的照片，頭像則是她與兒子汪希箖的合照，呈現她對孩子始終如一的牽掛，也讓不少網友看得鼻酸。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛曬「寶寶滿月萌照」產後狀態超驚人！ 60歲郭富城甜喊：被四位女神深愛
郭富城與方媛的三胎女兒郭詠心（Cheryl）迎來滿月。他在電影《內幕》香港首映禮上談及家庭近況，開心形容自己是「被四位女神深愛的幸運家庭」，同時回應外界關心的四胎話題：「暫時沒有計畫，一切順其自然。」姊妹淘 ・ 20 小時前
周嘉洛「暖男式」保護阿姐汪明荃超圈粉！台慶Deep V騷胸肌被封「港版Mingyu」，盤點「廢青金城安」人氣魅力
周嘉洛近年非常圈粉，除了成為 TVB 最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主，更憑《愛．回家之開心速遞》金城安角色入屋，備受「一家大細」的喜愛。最近台慶周嘉洛「靚仔造型」被指似韓團 SEVENTEEN 的 Mingyu，加上《帶阿姐看世界》中的護花使者暖男表現，讓他的人氣再創新高！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Jennie擔任《換乘戀愛4》「戀愛軍師」？以嘉賓身份加入人氣戀綜，偶像的戀愛觀、會聊前度嗎？
BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
琳妲長文宣布家人離世 不捨道：心痛到快死掉
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「樂天女孩」琳妲（林羿禎），不時透過社交網分享生活點滴的她，日前悲痛宣布愛貓「逗逗」離世，長文吐露思念，字字揪心，令人不捨。陪伴她六年的逗逗溫馴乖巧，如家人般陪伴她的生活，如今離開，琳妲坦言：「心痛到快死掉」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
「車銀優2.0」CORTIS安乾鎬原來是「情人節寶寶」！09年生、16歲的他出道6天即上熱搜，10大新臉蛋天才圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，在11月29日會來到香港參加2025 MAMA Awards的他們，令很多粉絲都相當期待！其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 1 天前
女友曬9個月肚 山神即將成人父
【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。now.com 體育 ・ 10 小時前
2025 Netflix新片11月推薦｜《怪奇物語：第5季》／《如果我不曾見過太陽：一部曲》／《魷魚遊戲：真人挑戰賽》
Netflix 11 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix熱門神作《怪奇物語：第5季第1輯》、Netflix懸疑愛情影集《如果我不曾見過太陽：一部曲》、Netflix實境節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》等等。大家立即記低 11 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
張沛樂DIY結他畫畫 寓意生命力與音樂共舞
【on.cc東網專訊】藝人張沛樂（沙律）近來熱愛創作，日前大晒在結他上畫畫，她拿起完成品一面笑容，十分滿意，她說：「第一次在結他上畫圖！這個構圖是代表生命力與音樂共舞，水源的流動性助花草的成長，能伴奏出不同變化的曲調循環。」另外，她之前又分享一幅彩虹畫，表示自6東方日報 OrientalDaily ・ 45 分鐘前
上弦之貳也窮過？《鬼滅》童磨聲優「宮野真守」回憶月薪僅6萬日圓
曾為《鬼滅之刃》童磨、《死亡筆記本》夜神月等超人氣角色配音的日本知名聲優宮野真守，最近受邀登上日本電視台綜藝節目《キントレ》。在節目招牌單元中，宮野真守曝光了自己入職聲優 5 年時，月薪只有約 6.4 萬日圓。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
專訪｜Serrini期待有唱片公司約食飯「用錢掟我」 積極交友希望型男自動獻身
「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）一向在樂壇中與別不同，形象、歌曲、個性也有種玩味，也予人非常貼地的感覺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前