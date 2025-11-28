山田優染金髮＋皮褲炸場！ 從CanCam女王到皮褲辣媽！

她根本是沖繩來的長腿精靈好不好

老實講，山田優這名字一丟出來，誰腦袋沒自動跑出那雙83公分神腿？1984年恩納村出生，11歲進沖繩演藝學校，15歲就跟y’z factory出道，

2000年直接被CanCam搶走當專屬模，混到2017年才笑著揮手說再見。

結果現在41歲了，還能隨便一站就壓全場，粉絲只能跪著喊：「優ちゃん，妳是喝海水長大的嗎？😭」

演戲完全是誤打誤撞開外掛

本來大家都覺得她只會走伸展台，誰知道2005年跑去客串《不機嫌なジーン》就上癮了！2006年直接主演《アキハバラ@DEEP》，2008年《貧乏男子》又當女主角，

2010年《崖っぷちのエリー》把沒錢的窘境演得超寫實。跳大銀幕後更誇張，2021年《東京リベンジャーズ》橘日向一出場，

留言區直接刷「優ちゃん也太青春了吧」，今年41歲了還能演這種角色，真的沒天理。

四個娃的媽還敢這樣玩，誰受得了

2012年跟小栗旬在西班牙低調辦完婚禮，接著2014、2016、2020、2022連續生四個，家裡直接變幼稚園分園。

她今年上《さよならプロポーズ via スペイン》超直白說：「看到他就覺得想生他的小孩，所以結了！」還補刀「我收入多少他應該不知道」，整個錄音間笑到炸。

粉絲在X刷到這段直接瘋：「這什麼神仙夫妻日常啊～😂」

2025年簡直時尚核彈連發

今年她根本不演了！1月丟出セーラームーン等級金髮長捲，3月又換兩色髮，直接跟モデルプレス說：「一直很想試，終於做了超爽！」4月穿ハイブランド球鞋配街頭風被抓拍，

8月分享自己動手做的陽台，11月25日最後一擊——イルミ前穿皮褲站一站，140萬IG粉直接暴動：「燈光再亮也比不過妳！」香港粉絲留言「下次來中環這樣拍我也想排隊合照」。

社群熱度完全不輸小20歲的妹

X雖然只有79K，但她每發一篇就是熱搜預備軍。金髮那篇直接被轉到飛起，日本網友喊「似合っててすごい」，台灣粉絲刷「優ちゃん來台北開髮型講座好不好」。

IG現在隨便一張廚房料理照都能被誇「米其林等級」，有人統計她今年換了至少七次髮色，留言永遠一句話：「41歲還能這樣玩，真的佛心來著」。

Japhub小編有話說

山田優根本把「當媽以後就該低調」這句話踩在地上摩擦好嗎？四個小孩還能把時尚玩得比誰都野，生完孩子還能把身材跟臉蛋鎖死在25歲，

重點是她連分享都這麼佛——想染髮就染，想穿皮褲就穿，完全不演。小編每天滑她的IG就像被沖繩陽光電一下，爽到不行。

優ちゃん，繼續這樣又美又隨性下去吧，我們永遠幫妳按讚到手斷！❤