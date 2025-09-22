山竹襲港回顧 2018 年吹爆辦公室玻璃 風後上班如打野戰｜睇圖睇片｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙預計會在周三（24 日）最接近本港，預計在珠江口附近仍然維持超颱強度，全港市民如臨大敵，亦有不少人想起熱帶氣旋在 2018 年造成的破壞。山竹在本港造成超過 458 人受傷，部份地區創下破紀錄風暴潮，全港十八區有超過 6 萬宗塌樹報告，數百宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀，其中最觸目是紅磡海濱廣場二座低層，多扇玻璃窗被打碎。有網民更指山竹的強勁陣風令家中的窗口冷氣機都被推入單位內。

2018 年 9 月 7 日，山竹在關島以東約 2,330 公里的北太平洋西部上形成，4 日後成為超強颱風。9 月 14 日，山竹登陸呂宋，在登陸前達致巔峰強度，中心附近最高持續風速每小時 250 公里。同日晚上，天文台發出一號戒備信號，當時山竹距離本港 1,110 公里距離，創下發出一號波的最遠距離，至今未打破。天文台之後相繼發出三號、八號、九號和十號信號，其中十號波持續長達 10 小時，僅次於 1999 年約克的 11 小時。

破壞力十足的風暴潮和巨浪導致多處沿岸地區嚴重水浸，天文台的 6 個潮汐站當中的 5個（鰂魚涌、大埔滘、尖鼻咀、大廟灣及石壁）都錄得破紀錄風暴潮，其中鰂魚涌和大埔滘潮汐站分別錄得 2.35 米及 3.40 米的風暴潮增水。當日鰂魚涌潮位最高升至海圖基準面以上 3.88 米，超越天鴿襲港時錄得的 3.57 米，僅次於 1962 年溫黛襲港期間錄得的 3.96米。至於大埔滘則錄得最高潮位 4.71 米，同樣僅次於溫黛襲港期間錄得的5.03 米。

顯著風暴潮湧入沙田城門河、吐露港沿岸和大埔林村河等。村民不得不被疏散，甚至有車輛和地下停車場被海水淹沒。交通亦受到嚴重影響，港鐵和多條專營巴士路線被迫停運，機場取消 889 班航班。即便在風暴過後，多個渡輪碼頭也因嚴重損毀而無法恢復正常營運。

颱風吹襲前夕，多間超市、街市均出現搶購潮、蔬果、生果等均被搶購一空。 (Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

在深水埗，有商戶用膠紙以「米」字型方式保護窗戶，以防被吹爆玻璃。(Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

消防員在颱風吹襲本港當日，出動救生艇在一個村進行救援行動。 (Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

有市民在杏花邨拍攝影片，無懼風暴潮吹襲。

一名男子在海濱拍照，當時已懸掛 10 號風球，風速已超過每小時 200 公里。(Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

10 風球期間，鯉魚門海傍道一間村屋有一家三口被困，當時警員手抱一名女童離開。(Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

全港有超過 6 萬宗塌樹個案，導致交通近乎癱瘓，消防忙於處理主要幹道的塌樹。 (Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

將軍澳唐俊街與至善街交界嚴重水浸，水位超過半架汽車。 (Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

紅磡海濱廣場二座低層多扇玻璃窗被吹爆，辦公室一片混亂，各種物品散落在地上。 (Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

「山竹」令大量樹木倒塌，翌日市民無法上班，但政府未有宣佈停工，有市民徒步在高速公路行走。(Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

颱風過後，工人移除倒塌的竹藤棚架，該棚架堵塞街道，類似情況各區可見。 (Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

紅磡海濱廣場二座低層多扇玻璃窗被吹爆，有員工及工人翌日視察情況，有關地方短期內亦未能復工。(Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)