山頂纜車12.29起 成人來回票增至$116 小童及長者加近4成

【on.cc東網專訊】山頂纜車今日(22日)宣布，由下周一(29日)調整票價，遊客在本月31前透過官方購票，可繼續以舊票價購買有效期至下月331日的車票。山頂纜車來回車票由現時成人108港元，增7.4%、8元至116港元，小童及長者由54港元加39%至75港元。而纜車單程則由成人76港元加至82港元，小童及長者單程由38港元，加至52港元。

山頂纜車來回加凌霄閣摩天台428單次入場的優惠套票由成人168港元，增8.3%、14港元至182港元，小童及長者加至118港元，增幅達40%。而山頂纜車單程的優惠套票，成人加10元至146港元，小童及長者加27蚊，新收費95港元。

山頂纜車紅鑽尊享車票成人加44蚊至342港元，小童及長者則為222港元，加價73蚊，加幅高達49%。凌霄閣摩天台428入場票成人新收費80港元，小童及長者加至50港元。

