山P從偶像到國際的秘密揭曉！ 日劇王子隱藏的全球逆襲之路！

千葉男孩的星光起點

山下智久，綽號「山P」的這位帥哥，1985年4月9日生在千葉縣船橋市，簡直是日本娛樂圈的活傳奇！11歲那年，他因為迷戀滝沢秀明跑去傑尼斯試鏡，沒想到從此開啟了閃亮亮的偶像路！😎

1996年加入傑尼斯，14歲就主演《っポイ！》，2000年在《池袋西口公園》裡帥氣登場，小小年紀就讓人眼睛一亮。這位A型血的左撇子少年，怎麼看都注定要紅！

NEWS隊長的青春歲月

2003年，山下智久被傑尼斯相中，從Four Tops抽出來組了NEWS，還當上隊長！同年11月，單曲《NEWSニッポン》讓他正式以偶像身份出道，粉絲瞬間淪陷。

2005年，他跟KAT-TUN的龜梨和也組了臨時組合修二與彰，丟出《青春アミーゴ》這顆百萬銷量炸彈，當時誰沒跟著哼上幾句？🎵 2006年，他又跟泰國雙人組GOLF&MIKE搞了個GYM，幫世界盃排球賽造勢，魅力直接跨國輸出！

螢幕上的全能男神

山下智久可不只是偶像，他演戲的本事更是厲害到不行！2006年的《詐欺花美男》讓他第一次獨挑大樑，瞬間成為日劇界的超新星。2007年《求婚大作戰》讓少女心炸裂，2009年《零秒出手》跟北川景子搭檔，CP感強到不行！😍

2015年，他靠《獻花給倉鼠》和《朝5晚9》連拿兩座日刊體育日劇大賞最佳男主角。電影《劇場版 コード・ブルー》2018年狂吸93億日元票房，山P的螢幕魅力誰能擋？

單飛後的音樂狂飆

2011年，山下智久跟錦戶亮揮別NEWS，開啟單飛人生，首張專輯《SUPERGOOD, SUPERBAD》直接秀出他的個人風采！2012年跳槽華納音樂，單曲《愛、テキサス》圈粉無數。

2013年，他為《裸夏戀人》唱了月九主題曲《SUMMER NUDE '13》，嗓音甜到讓人耳朵懷孕！🎤 2024年，他跟TOMORROW X TOGETHER的TAEHYUN合作《Perfect Storm》，這跨國聯手讓粉絲在X上尖叫：「山P無敵了！」

衝出日本的國際之路

2020年10月，山下智久跟傑尼斯說掰掰，成為自由身，直接開啟人生2.0！他主演的HBO Asia《THE HEAD》和Apple TV+的《神の雫/Drops of God》讓他一躍成為國際焦點，後者還幫他拿下2024年國際艾美獎連續劇部門！🌍

2022年的《正直不動產》、2024年的《藍色時刻》，讓他回歸日本螢幕，粉絲直呼：「山P演技越來越炸！」他還自己開了公司，交給媽媽和妹妹打理，事業家庭一把抓！

社群王者的粉絲效應

山下智久的社群影響力，簡直是日本男藝人的頂流！Instagram（@tomo.y9）有800萬粉絲，穩坐第一寶座！Weibo有20多萬中國粉絲，YouTube頻道19.7萬訂閱，播放量破1500萬！📸

他的X帳號（@tomosfam）14.2萬粉絲，經常PO演唱會和活動資訊，像2025年的台北《山下智久2025 台北 talk&mini live》，粉絲留言：「台北見！票一定要搶到！」這熱度，誰看了不心動？

業界與粉絲的狂熱追捧

山下智久的才華，連圈內人都讚不絕口！《コード・ブルー》導演曾說：「他對角色的投入，總能讓人感動。」粉絲在X上更是誇到天上：「山P的笑容是人間寶藏！」「從NEWS到國際，他從沒讓我們失望！」😊

2023年的《ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-》吸6萬人，2024年亞洲巡迴跑遍馬來西亞、上海，粉絲直呼：「山P的舞台就是心動現場！」他的每一步，都讓人期待爆棚！

Japhub小編有話說

山下智久從傑尼斯小王子到國際大明星，這條路簡直像開外掛！不管是《青春アミーゴ》的青春回憶，還是《コード・ブルー》的帥氣醫生，他總能讓人一秒淪陷。

單飛後的他更像火箭，衝上國際還不忘寵粉！小編真心覺得，他的笑容和努力根本是無敵buff！😍 想追他的最新動態？快去Instagram或X關注@tomosfam，

別忘了搶2025年台北演唱會的票，跟山P來場心跳約會吧！