屹立愛民邨半世紀橡樹重新扶直 何永賢感謝房署保留民居共同回憶
【Now新聞台】屹立愛民邨半世紀的橡樹在樺加沙吹襲期間倒塌。房屋局局長何永賢指，房署已將大樹樹幹在原位扶直。
工人星期二在愛民邨將橡樹的樹幹原位扶直，何永賢在社交平台發布有關過程，感謝房署職員想方設法保留愛民邨民居的共同回憶，又期望橡樹可以盡快生根長葉。
十號颶風信號上周三生效期間，愛民邨保民樓及禮民樓附近一棵8層樓高的大樹被吹至連根拔起，橫臥在公園。
