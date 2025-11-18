岑浩輝發表任內第二份施政報告 永久澳門居民每人派1萬元

【Now新聞台】澳門行政長官岑浩輝發表任內第2份施政報告，延續多項惠民措施，包括繼續現金分享計劃，向每名合資格永久居民發放1萬元，非永久居民每人6000元，結婚津貼就調升至4000元，配偶雙方可同時領取。

澳門行政長官岑浩輝：「秉持盡力而為、量力而行、精準扶助、資源下沉的原則，不斷改善及優化民生，落實系列惠民措施，繼續實施現金分享計劃，推行多項稅務優惠措施。經濟呈現穩中向好的態勢，我們必須解放思想、實事求是、與時俱進、積極有為，加強前瞻布局及謀劃，必須凝聚社會的共識，形成推動經濟轉型升級的強大合力。」

岑浩輝表示，會繼續築牢國家安全屏障，亦會持續推進公共行政改革，解決過去長期以來政府部門之間溝通不暢、協調不足、各自為政的問題，打破部門壁壘，亦會保障本地居民優先就業，並打造沉浸式文旅消費場景，希望吸引旅客到社區消費。

