岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆

現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。

岑麗香喺社交網站分享化妝影片，佢真身示範如何透過化妝技術令鼻樑顯得更高挺，而佢嘅秘訣就係善用鼻影及Highlight，成功打造立體感，讓網民驚嘆不已。有唔少網民認為香香出道後越來越靚，同佢學生時期可以話係判若兩人，雖然被質疑後天加工，不過呢條片已經證明神級化妝技術可以令顏值再升級。

香香於2010年奪華姐冠軍入行

