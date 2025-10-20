不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。
談及新人辛酸，岑麗香指為咗唔會冒犯到該大前輩，跟節目主持陳家樂、KB與釗峰約定，將以第三者角度「阿宜」描述呢段故事。岑麗香憶述，剛入行時就獲派重要角色，某天要完成兩個外景鏡頭：「早上跳海戲淋濕身，之後一場拍撞車戲，淋晒啲血（糖漿）喺身上，咁通告係06至18，拍足12小時，之後仲要再加一個通告接廠，其實當時我已經亂晒！」當岑麗香講得興起時忍唔住改口成「我」，令主持時不時笑住提醒：「係阿宜！」岑麗香表示因為又濕身又淋咗糖漿，想返屋企沖涼，當時PA答應並叫佢9點返到現場。不過，因為當時仍是新人，誤以為9點係化妝時間，結果係進廠時間，亦冇料到首場戲係要同重量級大前輩對戲：「第一場，係同好犀利嘅一位大前輩做對手，佢好有資格鬧人，但佢又鬧得好有道理，佢一句話︰『今晚唔拍！』就冧晒廠，冇人會話佢。」因為岑麗香誤咗通告時間，令大前輩苦等，對方叉腰質問岑麗香。岑麗香俏皮模仿大前輩當時嘅神情和語氣：「我哋等緊邊個？」，令曾喺TVB劇集合作過嘅陳家樂一眼看穿︰「你唔好咁扮，好明顯！哈哈。」但KB就未估到，於是岑麗香再扮多次︰「喂，我哋等緊邊個？」，今次連線聲都學足，令KB終於估到岑麗香口中嘅大前輩係邊個。
岑麗香笑指，沖完涼返片場後，知道自己犯錯就心跳加速、出汗，向化妝師要求只須簡單上粉底，急急忙忙化妝入廠：「當時阿宜同化妝師講︰『唔使化得靚，有(粉底)就得，撻晒啲粉上面就算。之後只化咗15分鐘，阿宜就跑入廠，因為好驚，所以狂道歉！』」岑麗香雖未透露大前輩名字，但以仍描述當中新人角色涉及跳海和血漿撞車戲嘅經歷，網民猜測係2012年與汪阿姐、黃淑儀等演員合作，並首次擔正主演嘅劇集《巴不得媽媽》，認為佢口中嚴厲嘅大前輩應係汪阿姐。
