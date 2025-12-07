宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
41歲岑麗香果然是「最上鏡小姐」，IG化妝片被讚技巧強讓顏值升級，保養與變美之道是什麼？
41 歲岑麗香近日於 Instagram 分享化妝短片，網民大讚化妝技巧超強，簡單一步已能讓顏值終極升級！一起來跟女神學習化妝方法，讓五官輪廓更立體上鏡吧～
岑麗香於 2009 年溫哥華華裔小姐奪冠兼最上鏡小姐，亦在 2010 年奪得《中華國際小姐》冠軍。其後，曾被翻出學生時期的青春模樣，「愈來愈靚」之下被受質疑「後天加工」，但她其實只需簡單化妝技巧，已能令輪廓更為立體！
岑麗香「簡單一步」打造深邃輪廓 瞬速變美更上鏡
香香先使用 Rihanna Fenty Beauty 的「百變柔霧修容塑顔棒」為鼻樑及臉部兩側打陰影，再使用化妝掃輕柔地暈染邊緣，視覺上使鼻樑更高挺而輪廓分明，塑造自然陰影而不帶「面具感」。妝前妝後差別甚大，身體力行打破「後天加工」的評論，只靠一招已能瞬速變美！
作為兩孩之母的岑麗香依然少女味十足，她特別在意清潔和保濕的保養步驟，卸妝會卸兩次確保毛孔暢通，並每日使用刮痧棒或家用按摩儀按壓去水腫，讓「包包臉」的輪廓更為分明。香香亦愛敷面膜保持肌膚水潤，日常亦會補充膠原蛋白及自家製果汁、乳酪，讓肌膚持續飽滿年輕。
Fenty Beauty 百變柔霧修容塑顔棒
價錢：$258
宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
