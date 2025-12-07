Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

41歲岑麗香果然是「最上鏡小姐」，IG化妝片被讚技巧強讓顏值升級，保養與變美之道是什麼？

41 歲岑麗香近日於 Instagram 分享化妝短片，網民大讚化妝技巧超強，簡單一步已能讓顏值終極升級！一起來跟女神學習化妝方法，讓五官輪廓更立體上鏡吧～

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

岑麗香高中時尚未有明星氣質，現時可謂「女大十八變」由內捥到外！（網絡圖片）

岑麗香於 2009 年溫哥華華裔小姐奪冠兼最上鏡小姐，亦在 2010 年奪得《中華國際小姐》冠軍。其後，曾被翻出學生時期的青春模樣，「愈來愈靚」之下被受質疑「後天加工」，但她其實只需簡單化妝技巧，已能令輪廓更為立體！

岑麗香「簡單一步」打造深邃輪廓 瞬速變美更上鏡

先用 Fenty Beauty 修客棒修飾兩邊臉頰。（IG @heungheungeliza)

廣告 廣告

再為鼻樑打陰影讓鼻子更挺直並加深輪廓。（IG @heungheungeliza)

簡單一步已能讓五官超立體上鏡！（IG @heungheungeliza)

香香先使用 Rihanna Fenty Beauty 的「百變柔霧修容塑顔棒」為鼻樑及臉部兩側打陰影，再使用化妝掃輕柔地暈染邊緣，視覺上使鼻樑更高挺而輪廓分明，塑造自然陰影而不帶「面具感」。妝前妝後差別甚大，身體力行打破「後天加工」的評論，只靠一招已能瞬速變美！

作為兩孩之母的岑麗香依然少女味十足，她特別在意清潔和保濕的保養步驟，卸妝會卸兩次確保毛孔暢通，並每日使用刮痧棒或家用按摩儀按壓去水腫，讓「包包臉」的輪廓更為分明。香香亦愛敷面膜保持肌膚水潤，日常亦會補充膠原蛋白及自家製果汁、乳酪，讓肌膚持續飽滿年輕。

Fenty Beauty 百變柔霧修容塑顔棒

價錢：$258

按此購買

Fenty Beauty 百變柔霧修容塑顔棒

林志玲51歲生日仍是優雅甜美少女！永遠的「志玲姐姐」自帶濾鏡美，從內到外的保養大法

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法

40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化

44歲唐詩詠從「四葉草少女」蛻變演靚媽，角色漸變成熟但美貌保養還是當年的「校花Natalie」