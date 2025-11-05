岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！

倉庫門口的毛茸茸不速客

10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！

TeNY電視直播畫面顯示，熊在裡頭轉悠，員工在外頭報警喊「快來救命！」公司位於市區，附近住宅和商店熱鬧，這熊可能是從山林下城覓食，暖化讓果實短缺，牠們愛翻垃圾桶。

MBS報導，這是新潟今年熊害高潮，4月到10月22日全國170傷亡，12死創紀錄，阿賀野屬高危區。熊關了5小時，下午3點獵友會用麻醉槍解決，屍體運走封存。想想本來搬材料的午休，變成熊鎖門遊戲，這意外誰頂得住？🚧

新潟熊紅潮的連環警報

這不只阿賀野單案，新潟熊害2025年超瘋狂！環境省數據，4-10月新潟熊出沒地圖紅遍，秋田3089件，岩手3453件，青森1384件，昨同期翻倍。

10月16日岩手北上市溫泉清掃員失蹤，次日發現遺體，附近熊射殺。朝日新聞報導，熊害從山區擴城市，盛岡銀行停車場熊迷路，秋田知事求自衛隊設陷阱。

宮古農林課呼籲勿留食物戶外，遇熊別跑大喊後退。網友在X吐槽：「熊愛逛倉庫，我們愛賞楓，這紅葉季多刺激？」這種連環，這紅燈總讓人感慨：秋天美，熊更猛。🍁

員工自救的萌萌小撇步

面對熊大王闖關，阿賀野員工應對超萌！廣播一響，有人抓背包擋身、喊「走開！」熊聽了轉身關門。NHK報導，熊害12死34傷，溫泉、銀行、超市全中招，

專家佐藤喜和建議噴辣椒霧，慢慢退後，別跑像獵物。Funliday攻略說，新潟熊地圖紅遍，遊客加熊鈴鐺。網友po：「熊鎖倉庫，我們鎖心！」

香港LIHKG笑說：「新潟熊逛街，台灣熊怕怕。」台灣PTT旅遊板po：「阿賀野熊襲，紅葉季加保險。」這種自救，這萌梗總讓危機變成笑談。🛡

網友的驚喜與調侃潮

事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「阿賀野倉庫熊鎖門，午餐變午逃！」香港讀者笑：「黑熊逛街，我們逛熊。」有人怒：「熊害12死，行動起來！」；

有人萌：「熊寶可愛，別射。」新潟縣議員宇佐見康人X回擊：「安全第一，支持巡邏！」阿賀野農林課無暇受訪，忙處理熊案。這潮，這風暴總讓人覺得：熊出沒，網紅無敵。📱

