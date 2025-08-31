小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
岱縈直呼太誇張了 粉絲從香港追到美國
[NOWnews今日新聞] 樂天女孩魅力不只橫掃台灣，這回遠征美國更是吸粉無數，於當地時間30日下午登上華盛頓國民隊「台灣日」舞台，有香港粉絲一路從香港電腦展追隨女孩們到美國，讓岱縈與琳妲忍不住直呼：「太誇張了！」全場吸引超過2萬名觀眾進場。尤其此次活動比去年規模更盛大，門票在短短1個月內售罄，連主辦方都不禁直呼樂天女孩們是「台灣之光」。
超級鐵粉追到美國 樂天女孩號召力驚人
值得一提的是，此次樂天女孩的美國行，竟有粉絲一路從香港追隨到美國現場支持，讓岱縈與琳妲忍不住驚呼：「真的太誇張了！」足見樂天女孩在海外的強大號召力。除了僑界球迷熱情迎接，還有美國當地球迷頻頻詢問：「妳們是台灣啦啦隊嗎？」同時吸引當地小朋友爭相合照，讓女孩們瞬間成為球場焦點。
活動當天充滿濃厚台灣味，樂天女孩與台灣黑熊吉祥物、電音三太子同框，還與僑界球迷大合影，把最道地的台式氛圍完整帶到大聯盟，就連主辦單位都不禁直呼：「她們真的把台式應援文化完整呈現，這就是台灣之光！」女孩們也難掩激動，筠熹表示：「踏進紅土真的太興奮了。」岱縈和小紫也連連喊：「很期待！」
應援文化走向國際 美國球迷熱情互動
樂天女孩一口氣帶來〈勇敢樂天〉、〈勇敢猛進〉與〈Big Dream〉3首應援，除了舞台表演外也參與局間活動，帶動國民隊主場球迷們互動，畫面更多次出現在轉播中。有趣的是，甚至有美國球迷高喊：「是Rakuten Girls嗎？妳們好可愛！」讓女孩們感受到滿滿的支持。
