峇里小巴墮溝意外 至少 5 中國遊客死、8 人傷 疑落斜彎位避車失控｜Yahoo

峇里小巴墮溝意外 至少 5 名中國遊客死亡（網上影片截圖）

【Yahoo新聞報道】 印尼峇里島今（14 日）發生小巴墮入淺溝意外。一架載有 13 名中國公民的小巴，懷疑司機在避開另一架車輛的時候，失控撞樹，隨後被拋出路面，墮入淺溝。當地官員表示，事故中至少 5 名中國遊客死亡，另有 8 人受傷。

當地警方發言人表示，事故發生在清晨約5時，載有 13 名中國公民的小巴正從登巴薩市（Denpasar）出發，前往峇里島北部的布萊倫地區（Buleleng）。司機疑在落斜彎位試圖避免與另一車輛相撞，突然失控猛地左轉撞上一棵樹。小巴被拋出路面，墮入淺溝。

廣告 廣告

傷者被送往最近的醫院，其中 5 人傷重不治，年齡介乎52至66歲。小巴司機在事故受傷，他涉疏忽駕駛，已被警方要求配合調查。

中國駐印尼領事館接獲通報後啟動應急機制，正與印尼警方等有關部門保持密切聯繫，核實中國公民傷亡情況，同時為當事人提供協助。

來源：the Straits Times