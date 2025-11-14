黑色星期五優惠大合集！
峇里小巴墮溝意外 至少 5 中國遊客死、8 人傷 疑落斜彎位避車失控｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 印尼峇里島今（14 日）發生小巴墮入淺溝意外。一架載有 13 名中國公民的小巴，懷疑司機在避開另一架車輛的時候，失控撞樹，隨後被拋出路面，墮入淺溝。當地官員表示，事故中至少 5 名中國遊客死亡，另有 8 人受傷。
當地警方發言人表示，事故發生在清晨約5時，載有 13 名中國公民的小巴正從登巴薩市（Denpasar）出發，前往峇里島北部的布萊倫地區（Buleleng）。司機疑在落斜彎位試圖避免與另一車輛相撞，突然失控猛地左轉撞上一棵樹。小巴被拋出路面，墮入淺溝。
傷者被送往最近的醫院，其中 5 人傷重不治，年齡介乎52至66歲。小巴司機在事故受傷，他涉疏忽駕駛，已被警方要求配合調查。
中國駐印尼領事館接獲通報後啟動應急機制，正與印尼警方等有關部門保持密切聯繫，核實中國公民傷亡情況，同時為當事人提供協助。
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤，女方起初掙扎及反抗，光頭男子一am730 ・ 7 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 1 天前
楊蘭蘭案｜辯方否認全部控罪 楊續缺席 審訊延至明年 律師否認特殊待遇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致司機重傷。案件在悉尼地方法院第四次開庭，楊蘭蘭本人依然未有出庭，辯方律師代為否認全部控罪，審訊延期至 2026 年。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
高級督察襲擊非禮女下屬罪成 判囚9周罰6千元 申保釋候上訴獲批
【on.cc東網專訊】警隊高級督察被指在紅磡警署性侵女下屬，包括捉住她的雙手及拍打她臀部等，他否認一項普通襲擊罪及一項非禮罪，經審訊後案件今(14日)於觀塘裁判法院裁決，裁判官指被告在庭上作供時臨時加插情節，不是誠實可靠的證人，裁定被告兩罪罪成，判囚9周及罰款6on.cc 東網 ・ 6 小時前
APEC 峰會︱南韓警員被迫睡紙皮食冷飯 警察廳認安排不足 南韓總理下令調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓多名警員日前揭露在上月於慶州舉行的 APEC 峰會期間，被安排在紙皮上休息、食用冷飯，休息區更被指潮濕發霉、缺乏私隱，待遇「比露宿者更差」。工會其後在首爾展示相關照片，顯示警員在狹窄走廊、戲院地面及臨時床位度過通宵輪班。南韓警察廳承認安排不足，並指當地住宿容量有限影響部署；南韓總理金民錫亦已下令展開調查。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）遇刺案昨日（13 日）在奈良地方法院第七次審理中，現年 45 歲的疑兇山上徹也（Tetsuya Yamagami）的母親出庭作供，為次子犯案致歉，並強調多年向統一教會捐款是為家庭着想。她以顫抖聲線表示「我為次子徹也做下可怕的事深表抱歉，向全國民眾致歉」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高級督察涉警署內非禮襲擊下屬罪成 判囚9周及罰款6000元 官：警務人員知法犯法
56 歲男高級警務督察涉嫌今年 2 月在紅磡警署內，非禮及襲擊女下屬，被控普通襲擊及非禮兩罪。他否認全部控罪，周五（14 日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判囚 9 周及罰款 6,000 元，被告申保釋候上訴獲批。法庭線 ・ 4 小時前
何俊仁被吊銷公證人執業資格7年 4宗反修例集會案罪成 審裁組指有損聲譽
現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。法庭線 ・ 3 小時前
英國教導所職員三十年間性侵少年犯 至少犯下 388 宗性罪行 報告揭當局多年無視舉報︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英格蘭及威爾斯監獄及緩刑服務督察（PPO）公開一份 202 頁調查報告，揭示前梅多姆斯利（Medomsley）教導所職員尼維爾．赫斯本（Neville Husband）多年來在設施內對少年犯施以性暴力。報告於昨日（12 日）公布，指赫斯本在 1969 至 1985 年間在達拉謨郡梅多姆斯利任職期間，至少犯下 388 宗性罪行，實際數字可能超過 450 宗。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英史上最大洗錢案 中國「加密貨幣女王」判刑11年 曾想當「自由國」君主 警公布逮捕畫面
英國史上金額最大的洗錢案刑事審判，11月11日結果出爐。中國籍主謀、47歲「加密貨幣女王」錢志敏（Zhimin Qian）遭判刑11年8個月。警方並公布她於2024年4月在英國北部城市約克（York）花園別墅遭逮捕的畫面，當時錢志敏正躺在床上，被突擊的警員驚醒、神情慌張。 錢志敏2014年至2017年間在中國策畫大型傳銷詐欺案，對外宣稱販售「全球唯一數位資產保值險」與人工智慧「生命手環」，宣稱絕對保證本金、報酬率達300%至400%。整起詐騙共吸金逾人民幣400億（約新台幣1700億），受害人超過12.8萬人，幾乎遍及全中國各省。 2017年，錢志敏自中國潛逃，經緬甸、泰國、寮國與馬來西亞輾轉入境英國，繼續以比特幣等方式洗錢。在英國期間雖然鮮少出門，卻過著奢華生活，每月房租高達1.7萬英鎊（約新台幣69萬元）。 調查人員在她的私人筆記中發現其「野心」，內容包括想成為「利伯蘭自由共和國（Liberland）」的「君主」。利伯蘭是一處位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界間的無人地帶，由捷克政治人物自稱成立的「微型國家」。 錢志敏被捕時，警方同時帶回四名員工偵訊，其中一人為台灣籍男子，已於2024年11月離開英國。 警方查扣的虛擬資產總額達52億英鎊（約新台幣2100億），包括超過6萬枚比特幣，後續如何處理成為焦點。錢志敏出庭時表示願意補償受害者，但檢方指出，補償方式與標準仍待民事程序釐清。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
香港好去處｜渣打藝趣嘉年華25周年！銅鑼灣化身木偶奇遇記世界 維園設攤位舞台表演
渣打藝趣嘉年華再度於11月尾回歸，踏入第25個年頭，今年的渣打藝趣嘉年華以《木偶奇遇記》為主題，讓皮諾丘、老木匠與狡猾狐狸從書頁中走出，化身巨型木偶在銅鑼灣街頭現身，更有互動藝術攤位、藝術作品展覽，更有多隊青少年藝術團隊帶來舞台表演，絕對不可錯過。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
女子被跟蹤並殺害，日本政府急修法嚴禁 AirTag 類型藍牙追蹤騷擾
近年 Apple AirTag 或 Tile 等原意用作防止物品遺失的藍牙 (Bluetooth) 追蹤器，已成為全球跟蹤騷擾案件中被濫用的新工具。有見及此，日本政府近日正式通過《反跟蹤法》（ストーカー規制法）修訂草案，明確禁止任何人出於騷擾目的，擅自使用此類藍牙追蹤裝置。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔
一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
沙田工廈業主不遵從清拆令 被判罰款近8萬元
【on.cc東網專訊】一名業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，昨日（12日）在沙田裁判法院被定罪及判罰款合共78,300元，當中72,300元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 1 天前
香港迪士尼推聖誕活動 魔雪奇緣園區換飄雪冬裝
【Now新聞台】香港迪士尼樂園將由明天起推出一系列慶祝聖誕節特別活動，吸引市民及遊客入場。 樂園內設有巨型聖誕樹，大街入口附近店舖外牆亦掛上了蝴蝶結、麋鹿、薑餅人等聖誕裝飾，供市民遊客打卡。另外，樂園的魔雪奇緣園區亦會轉換為冬季裝扮，周五起每日不定時有飄雪造景，至除夕夜亦會舉辦跨年倒數活動，期間樂園會推出特別購票入園優惠。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
九龍塘一諾中學未退建校費拘2人 校長及職員涉欺詐 涉款184萬
私立學校「一諾中學(九龍塘)」早前爆出涉「雙重學籍」及校政混亂等問題，並已被教育局「釘牌」。多名家長因該校已結束營運，又未能全數取回所繳付的「建校費」，懷疑受騙，於是報警，涉案金額約184.5萬元。警方昨日拘捕一男一女涉串謀欺詐，案件由西九龍重案組跟進。消息指，被捕人分別為一諾中學(九龍塘)校長祁文迪和學校一名女職員。am730 ・ 14 小時前
五旬婦打肉毒針後亡 裁定曾作誤殺行為 九旬西醫李宏邦獲無條件釋放
52歲女銀行家張淑玲2018年注射肉毒桿菌後死亡，涉案西醫李宏邦早前被裁定曾作出誤殺罪中相關行為。患有阿茲海默症和重度認知障礙症等的李宏邦昨由其代表律師向法庭交代，指社會福利報告不建議判處監護令；法官指，被告不適合醫院令及監護令，無條件釋放是唯一選擇。 案發在2018年，52歲女子張淑玲在李宏邦位於尖am730 ・ 1 天前
日本修例 警察今起允步槍殺熊
日本近日頻繁發生熊襲人事件，為應對熊害，經過修改後的日本國家安全委員會規則今天生效，允許警察使用步槍殺熊。該規則之前僅限在劫機等案件中使用步槍。目前陸上自?懦中w進駐熊害最嚴重的秋田縣協助驅熊，但以後勤協助為主，不得使用槍枝。自上周四(6日)起，日本警方向岩手和秋田縣派遣警力，與當地獵友會等開展聯合訓練，以掌握熊的習性及要害部位。兩縣將各部署2支由本地和被派往當地的警察共4人組成的團隊，每隊包括1名指揮官、1名負責與地方政府聯絡的人員及2名狙擊手，今後若有熊隻在市區等區域出沒，且「緊急槍獵」等措施無法及時應對的情況下，警方將依據《警察官職務執行法》對熊進行捕殺。(WL)infocast ・ 1 天前