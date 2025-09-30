沒有駕照也能開車？！冒險者的天堂：峇里島烏布的ATV越野車騎行｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

講到峇里島，你只想到沙灘、潛水、SPA、跟拍照嗎？老實說，以前我也是！但這次，我決定來點不一樣的，挑戰一場熱血的「水陸大冒險」，把心跳留在烏布的泥濘叢林裡。這趟旅程，我把所有行前緊張、路上驚喜，還有最完整的實用懶人包都整理好，讓想去玩的你，可以直接照抄，輕鬆出發！

Bali ATV

沒駕照也能玩！從戰戰兢兢到叢林飆速的瘋狂練習曲

「你確定我這種沒駕照的能駕馭嗎？」這是我在出發前，內心不斷掙扎的問題。當ATV教練簡單教我三招：鎖匙、油門、剎車，並讓我們在小空地先練習時，我緊張到手心冒汗，深怕一個不小心就把車開進水溝裡。

這趟ATV基地在郊外，雖然簡陋，但該有的裝備一樣不少，從頭盔、水鞋到防水腳套，ATV四輪越野車也狀況良好。老實說，當我看到教練穿著人字拖時，我心想這也太隨性了吧 。但當我的車因為太緊張而熄火時，其中一個教練竟然穿著人字拖，從隊伍前面狂奔過來幫我發動車子，然後又跑回前面，繼續幫我們拍片、錄影。他的專業與敬業，卻在最緊張的時刻，給了我最大的安心感。

Bali ATV Rafting

Bali ATV 活動中心

Bali ATV

深入叢林：在泥濘與刺激中釋放自我，找到最真實的峇里島

車隊一開始跟著教練慢慢騎出村外，狹窄的路面不時有路人與車輛經過，這段小心翼翼的過程，超像是在九龍塘學車，我的心裡緊張到不行。不過，當我們騎過稻田，進入一條超寬的大直路時，峇里島獨有的梯田景色馬上出現，我的心情也跟着放鬆下來。

車隊跟著領頭教練，慢慢地騎出村外

峇里島獨有的梯田景色馬上出現，我的心情也跟著放鬆下來

經過稻田，廟宇，村莊

Bali ATV

Bali ATV

真正的樂趣是從衝進叢林裡才開始的！一開始的路還算平順，但越往深處走，路就變得越來越瘋狂！超多坑坑洞洞，積水濺得到處都是！還有超多急彎、上坡下坡，簡直就是一場刺激的雲霄飛車。But that's the fun part！這種在泥濘裡飆車的野性體驗，才是ATV最好玩的地方！

我由一開始戰戰兢兢，到進入叢林後我卻開始大膽起來，由慢慢駛過坑洞，到快速駛過追求那刺激快感。經過一番練習後，連轉彎位也開始熟練起來。

進入叢林的泥濘路飆車

Bali ATV

泥水浸超過半個輪胎

Bali ATV

意料之外的感動與收穫：那些旅遊書上找不到的真實故事

這種泥濘的顛簸路況，跟旅遊廣告看到的宣傳照有點不太一樣。那些照片常會秀出像「大猩猩臉洞穴」（Gorilla Face Cave）這種超酷的景點，但實際路線會因為天氣（尤其是雨季）變得超泥濘。不過，這種「意料之外」的冒險感才是ATV的精髓。當你不介意弄髒自己，就可以盡情享受這種真實的泥巴樂趣。

旅途中，我還發生了一些超暖心的小插曲。我的車因為太緊張而熄火時，其中一個教練竟然穿著人字拖，從隊伍前面狂奔過來幫我發動車子，然後又跑回前面，繼續幫我們拍片、錄影。這份真實、不完美的體驗，比起完美的行程，更能引發內心深處的共鳴，也更讓人產生情感連結 。

叢林冒險的反思：熱血刺激與永續旅程的兩難

儘管這次體驗充滿了樂趣，但旅程中我也有些反思。我發現，我們所騎行的叢林小徑，許多似乎是人工開發而成的，甚至在泥土中嵌入了很多塑膠水瓶蓋。這讓我意識到，我們在享受越野車的刺激與叢林美景時，其實也對這片土地造成了某種程度的傷害與污染。

這份反思也與我對峇里島的觀察不謀而合。許多酒店與度假村為了給旅客打造舒適的環境，在開發時改變了原有的梯田與自然地景。這也印證了當代永續旅遊趨勢所提倡的「重質不重量」觀念 。在享受美景的同時，我們也必須思考如何以更負責任、更不破壞環境的方式旅行 。

Bali ATV

懶人包！行前準備與注意事項Q&A

如果你也想挑戰這趟ATV之旅，以下是我為你整理的懶人包。

Q1.誰適合玩？

熱愛冒險者： 追求刺激與速度感。

想拍酷炫照者： 在泥濘中能拍出超有個性的大片。

不愛觀光景點者： 深入叢林與村莊，體驗最真實的峇里島在地生活 。

Q2.要準備什麼？

服裝： 建議穿舊的短袖短褲，因為全身一定會被泥水噴濺，弄髒也不心疼。

鞋子： 穿水鞋或拖鞋，活動基地有提供塑膠袋腳套，但水鞋更舒適。

防水袋或手機防水套 ：保護手機與貴重物品 。

相機或GoPro ：教練的首要任務是確保安全駕駛，不一定會幫忙拍攝。如果你想紀錄更多細節，還是自己帶一台更方便。

飲用水與小零食 ：旅程中途有休息站可補給飲用水。

換洗衣物：活動結束後有地方可以沖洗手腳，也有廁所，但較窄小，要另外找地方更換衣物

Q3：真的不需要駕照嗎？

真的！ATV越野車操作簡單，教練會給予足夠的練習時間，並全程帶隊，不用擔心迷路 。