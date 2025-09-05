崇正中學遭教育局取消註冊：管理情況極不理想 上一學年已無實際運作｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】教育局今日（5 日）宣布，位於深水埗廣利道的私立學校「崇正中學」，因其管理情況極不理想，該校並於 2024 / 25 學年已無實際運作，決定根據《教育條例》取消其學校註冊，並於今日發信通知該校校監相關決定。而在取消學校註冊前，教育局早前因學校校董行為並不令人滿意，已按《教育條例》暫停該校營辦。

教育局說，一直就崇正中學的管理問題與學校管理層保持溝通，密切留意事態發展。局方認為現任校董會未能妥善履行管治學校之責，校董之間存在嚴重分歧，而且有多宗關於崇正中學的辦學團體「香港崇正總會」學校管理權的司法訴訟亦正在進行，「該校校董之間的糾紛已嚴重影響學校的日常管理和運作，情況並不理想。」

早在 8 月 13 日，教育局已發信通知該校校監指，局方正考慮按《教育條例》取消該校的註冊，局方其後收到該校校董的申述，認為有關申述「並無切實處理學校停辦和管理等根本問題」，局方並詳細考慮到學校的實際情況及其他相關因素，決定取消崇正中學的學校註冊。