崔加寶因黃秋生一句發現細仔讀寫障礙 克服學習困難成國際模特兒

李珊珊主持嘅網上頻道《三坐山》，早前搵到曾於1986年參加港姐嘅崔嘉寶（Bobo, 現名崔加寶）受訪，並分享發現細仔周志賢（Dave）患有讀寫障礙嘅故事，以及點樣同囝囝一齊克服。
崔加寶憶述Dave讀幼稚園時教佢寫字，試過叫個仔寫「檢查」2個字，Dave寫得出，但係望住個字就唔識讀。到升小學後，Dave開始要默書，崔加寶就要提早溫習，並且將唔同字詞拆解成故事去等Dave記得。到Dave 3年班時，崔加寶喺飯局上重遇多年前螢幕拍檔黃秋生，Bobo展示子女照片俾秋生睇時提到細仔不時頭暈頭痛，黃秋生就問Bobo個仔係咪好鍾意周圍摸嘢，崔加寶立即認同，仲話有時細仔撓住佢隻手都要不停捽，不停搵嘢摸。然後黃秋生同Bobo講「不如你帶個仔去檢查下，我覺得佢有讀寫障礙」，原來黃秋生有親戚都有類似症狀，所以有咁嘅觀察。
後來崔加寶帶Dave去做檢查，果然確診係有讀寫障礙，佢解釋讀寫障礙並唔代表智商有問題，而係呢類小朋友嘅腦仔會將平面文字立體化，令佢地會以唔同角度睇一個字，所以造成困難。Dave對上仲有哥哥姐姐，崔加寶一度擔心「細細佬」唔及佢地，但後來了解多咗就豁然開朗，仲會搵方法同Dave應付學業。此外，崔加寶同Dave解釋何謂讀寫障礙之餘，亦叮囑個仔唔好同同學比較成績，而係要自己每日進步少少就得。Bobo話同Dave講起讀書方面，會以「我地」代替「你」等囝囝知道媽媽你佢buddy。
訪問後段Dave都有現身，佢話多年來都唔覺得讀寫障礙係病，只係同其他人唔同。Dave憶述讀書時學中文比較吃力，但學英文問題唔大，所以好感激媽媽教佢中文，直言「佢（崔加寶）仲辛苦過我！」。Dave知道有同學考99分都唔開心，反而自己有50分就已經要慶祝，讀書壓力唔算大。Dave中學時喺香港讀國際學校，後來到英國升學讀室內設計，而家喺歐洲做模特兒，曾經為Gucci、D&G等大品牌行「天橋」。
現年58歲的崔加寶於1986年參加港姐並入圍，落選後獲TVB力捧，曾與邱淑貞、郭富城等當時嘅新晉以「銀河十星」點名力谷，拍過《火玫瑰》、《金牙大狀2》等劇集。崔加寶於1995年嫁給晨曦足球隊班主周文曦後淡出娛樂圈，二人婚後育有三名子女，大仔周志仁修讀時裝後開創自家品牌，今年5月結婚；二女周雅雯喺加拿大做教師。
