崔碧珈做健身換Gym Room 刻意避開「大隻Rocky」

【on.cc東網專訊】性感女神崔碧珈早前與「大隻Rocky」鄭健樂的緋聞炒得火熱，後來崔碧珈接受訪問時澄清兩人只是好朋友關係，因去Rocky的健身室做Gym而認識。被派「好人卡」的Rocky亦公開澄清與崔碧珈只是朋友，且兩人「絕未有過任何親密和親暱行為」，才為這段緋聞畫上一個句號。

昨日（21日）趁冬至，崔碧珈社交網上分享一張健身照，相中她戴上口罩、cap帽，身穿小背心運動服，身形Fit爆！留言中，有網民問：「Rocky仲有冇做你教練？」雖然崔碧珈沒有回覆，但從背後的健身器材和地板顏色推斷，相信崔碧珈已換了另一間健身室做Gym了。

