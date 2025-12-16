崔碧珈再補刀！指facebook戀愛狀況無需對方確認 曲線向大隻Rocky鄭健樂落閘

現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入；去到2021年又與結婚廿年妻子離婚，更要養育2名患有自閉症嘅兒子。近日鄭健樂喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。不過之後崔碧珈出席音樂會記者會時，就坦言表示二人並非男女朋友關係，只係「好好好好好嘅朋友」。

崔碧珈開到聲落閘，但係有網民指Facebook嘅感情狀況更新是需要雙方帳戶確認，因此反駁崔碧珈話唔知情嘅說法。有見及此，崔碧珈出咗個story，指自己實測Facebook感情狀況設定只需單方確認就得，並寫道「可能大家真係唔識得玩Facebook，Facebook係唔需要對方確認，都可以tag到對方做戀愛關係，然後share喺自己個News feed度，唔信你自己試吓。我就啱啱試咗tag我前經理人Audrey，係佢唔知道嘅情況下都post咗係我News feed啦！Surprise。」

崔碧珈同時又將自己喺Facebook嘅感情狀況，更改成同前經理人交往中，又留言「我哋正式一齊咗啦」。喺另一帖文崔碧珈表示「抱歉最近佔用大家公共資源」，「這幾天自己其實也很突然，還在消化中，感謝大家對我的關懷和支持，但是希望大家不要把重點放錯，也希望大家能把焦點多放到我的工作上」，強調近期由英國回港係因為籌傭慈善音樂會。

