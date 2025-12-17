宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
崔碧珈稱男方一廂情願 Rocky發長文死心塌地護愛
【on.cc東網專訊】藝人崔碧珈最近被爆新戀情，被58歲「大隻Rocky」鄭健樂於社交網公開「戀愛中」，惟崔碧珈極速斬纜，話二人只係好朋友，暗指Rocky一廂情願。點知今日（17日）凌晨，Rocky公開發長文，狂讚崔碧珈之餘，佢親自道出「Status事件」嘅來龍去脈，更明言「大家將來係可以發展落去」、「畀啲空間我哋」、「愛護幼苗」等，承認自己好鍾意崔碧珈，改status只為氹對方開心，本身以為private咗大家睇唔到，點知就搞出個大頭佛，不過二人關係仍然係「好好好好朋友」，繼續了解中。
Rocky長文如下：
多謝大家近日對我同崔碧珈嘅戀情咁關心！Anita係一個好勤力認真工作同不停學習求進步嘅好女仔，呢個亦都係我非常欣賞同鍾意佢嘅原因。
喺呢到我想交代一下，我同Anita喺上個禮拜上健身堂先第一次真正見面同認識，同佢上咗兩次堂之後，上個禮拜五晚佢為咗答謝我，佢喺佢自己嘅社交網站post我哋嘅運動合照同埋tag咗我，並且落堂後請我食飯。食飯過程我哋有好好嘅交流，我覺得大家將來係可以發展落去嘅。
食完飯之後，我哋各自返咗自己屋企。當晚因為我想正式向Anita作出追求同埋畀個驚喜佢，所以係冇事先徵求佢同意之下，就喺自己私人Facebook更改咗同佢嘅戀愛關係。我成個動機其實係希望佢第二日喺屋企瞓醒時，睇到個Facebook通知之後，會感到開心同埋接受我嘅愛意，並且知道我對佢係非常非常認真！
但係因為自己玩社交網站唔叻，我以為私人嘅Facebook係唔會有其他人睇到，我亦以為更改status，必需對方確認先會show到出嚟。點知原來Anita未確認，個status都會show出嚟喺我個私人Facebook，變咗所有人都睇到。我作為藝人，實在呢件事係自己太大意，令大家作出不必要嘅揣測，變得戲劇化，愈描愈黑，令Anita飽受負面輿論同壓力，呢個絕對唔係我嘅原意！所以我要為呢件事負上責任，決定出嚟講返成個事實嘅經過。
事情被發酵到咁樣，依家我只可以講我哋嘅關係，係好好好好朋友，仍然處於互相了解當中，亦當然因為大家認識只有一星期，絕未有過任何親密和親暱行為。
希望大家畀啲空間我哋，愛護幼苗，如果將來有好消息先會再同大家分享，感謝！
