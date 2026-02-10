「崩壞：星穹鐵道」與「Fortnite」展開合作！星核獵手「卡芙卡」與「刃」將於日本時間2月27日起加入Fortnite

HoYoverse提供的太空幻想RPG「崩壞：星穹鐵道」與Epic Games的「Fortnite」之間的特殊合作已發表。

自 日本時間2026年2月27日(四) 起，「崩壞：星穹鐵道」的星核獵手「卡芙卡」與「刃」將以合作造型登場。

包含樂高風格與合作活動等，內容相當豐富。

「崩壞：星穹鐵道」×「Fortnite」合作決定！卡芙卡與刃將期間限定於Fortnite登場

自 日本時間2026年2月27日(四) 起，「崩壞：星穹鐵道」與「Fortnite」將舉辦令粉絲垂涎的合作活動！

來自「崩壞：星穹鐵道」，隸屬於謎之組織「星核獵手」的沉著冷靜「卡芙卡」與不死劍士「刃」共兩名角色將於Fortnite現身。

星核獵手卡芙卡與刃以合作造型登場

Fortnite的物品商店將推出合作限定的造型、背部配件、鎬等物品！

所有物品皆在忠實重現「崩壞：星穹鐵道」世界觀的同時，兼具Fortnite風格的獨特設計。

此外，所有合作物品也對應「LEGO Fortnite」的樂高風格，可以享受多樣化的遊玩方式。

也將舉辦達成條件可獲得「刃」外觀的活動

同時也決定將舉辦期間限定的特別活動！

在Epic Games Store上提供的「崩壞：星穹鐵道」中，參加指定活動的玩家即可獲得「刃」的外觀。

配合本次合作，預計將陸續公開運用UEFN打造的新島嶼及創作者參與型活動！

請追蹤「崩壞：星穹鐵道」官方 X (@HonkaiStarRail)與Epic Games Store官方 X (@EpicGames)，等待後續消息吧！

