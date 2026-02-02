嶺大內地生柬埔寨「請槍」考TOEFL判囚3個月 官：「洗學歷」如同洗黑錢罪加一等

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
22 歲內地女生被指於 2024 年 5 月，向嶺南大學訛稱 TOEFL（托福）成績達標，以取得社會科學學士學位，早前承認一項「企圖以欺騙手段取得服務罪」，周一（2 日）被判囚 3 個月。
裁判官覃有方表示，本案情節比論文抄襲更為嚴重，被告沒真誠悔意，遭揭發後仍撒謊意圖掩飾，是一錯再錯。官又指，若以欺騙所得的資格再申請其他學位，做法如同「洗黑錢」，構成「qualification laundering」（學歷洗白），罪加一等。考慮類似個案日趨增加，須判處阻嚇性刑罰。
案情：於柬埔寨試場有人代考
承認案情指，被告黃鑫怡於案發時為嶺南大學自資課程「公共管理及智慧管治社會科學學士學位」的四年級學生。當時大學規定，畢業生托福成績要達 87 分或以上。被告於 2024 年 5 月 27 日，透過電郵將其 TOEFL 成績單寄給校方。職員發現成績單上的考生照片，與黃外貌不符，遂約見被告。
被告翌日於會面中聲稱，早前赴柬埔寨考托福試，成績單上的照片是其本人，但覺得照片拍得不好看，故修改照片。校方隨後聯絡托福機構，檢查黃的資格後揭發本案，被告遂承認請人代她考試。
2025 年 2 月 8 日，被告從深圳灣口岸到港時被捕，在警誡下承認曾 4 次考試但不達標，聽聞在柬埔寨考試會較易達標，故前往當地考試。惟考試當日感不適，試場外有人指稱可以 300 元美金代她考試。試後一星期，被告向校方發送該次考試的成績單。
官：「洗學歷」如同洗黑錢
被告現正修讀浸大的碩士課程，裁判官覃有方周一（2 日）關注，被告報導該碩士課程時，有否向浸大訛稱指其英語水平達標，若有便「罪加一等」。
官形容做法如同「洗黑錢」，擔心被告以欺騙手段獲取嶺大的學士學位，再利用該資格申請浸大更高的學位，構成「qualification laundering」（學歷洗白），性質更為嚴重。
辯方索取指示後指，被告於 2024 年中開始申請碩士課程，並於 2025 7 月獲取合格的 IELTS 成績，符合浸大「有條件取錄」資格，同年 11 月獲浸大取錄。
辯方：被告或受內地氛圍影響
官另引述報告的社會服務令報告指，被告沒有真誠悔意，不理會教育機構的要求，只為一己利益「走捷徑」，指其「根深蒂固」的價值觀扭曲，不適宜接受社服令。
辯方指，被告在內地長大，後來才來港求學，價值觀或受當環境氛圍影響。官聞言指，「我哋冇咁嘅資格話人咁樣」，反問「內地人個氛圍係搵人代考？」，並提到內地也有很多學生以「上百倍」時間考試。
辯方另指，感化官考慮到被告的簽證問題，認為不適合執行社服令。官引述報告內容駁斥指，「可能我啲英文唔好」，重申報告內容指被告沒有悔意，簽證問題只是其中一個考慮。
官：類似案件數目日益俱增
裁判官判刑時指，案件涉及專上教育學生的誠信，被告用錢請他人代考試，事後欺騙校方稱自己親身應考，遭揭發時仍撒謊嘗試掩飾，是一錯再錯。
官續指，被告的行為對其他完成考試的同學不公， 而本案情節比論文抄襲更為嚴重，是「非常嚴重」的欺詐行為，類似的案件日益俱增，令法庭及大專院校花上不少時間處理。
官接納辯方指，沒證據顯示被告以假學歷欺騙浸大，但她於 2024 年中申請入讀浸大時，自知當時英文水平未達標，未能肯定可成功從嶺大畢業。
官認為，法庭有需要判處具阻嚇性刑罰，又指參考案例，被告須有真誠悔意才能判處社服令，遂將量刑起點訂於 5 個月監禁，考慮被告曾在學校擔任義工、認罪等，判監 3 個月。
涉欺騙嶺大以取得學士學位
被告黃鑫怡（起訴時 22 歲，報稱學生），被控一項「企圖以欺騙手段取得服務」罪。控罪書顯示，黃居於福建，持有香港身份證。
控罪指，被告於 2024 年 5 月 27 日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示該黃鑫怡已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即以批准該黃鑫怡畢業，並授予該黃鑫怡公共管理及智慧管治社會科學學士學位。
同案另一被告賈鵬早前承認同一控罪，被判監 3 個月。
TMCC2408/2025
