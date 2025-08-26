渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
嶺大學生會迎新營因「不可抗力因素」取消 不同場地以維修、水浸等取消預約︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】嶺南大學學生會今日（26 日）晚上宣布，原定於 8 月 29 日至 31 日舉行的迎新營因場地方不可抗力因素取消，無法如期舉辦。
學生會表示，不同場地早前以緊急維修、營地水浸等理由，臨時取消預約，「因此本會現階段只能無奈作出上述決定。」
學生會指，所有「組爸媽」已繳交的按金，將於本週內全數退回至原本繳付的帳戶；而已報名參加的新生，則可選擇參加校內其他學生組織舉辦的迎新活動。會方對活動取消帶來的不便致歉，並感謝同學的支持與踴躍參與，期望日後能繼續為同學服務。
翻查學生會的帖文，早前曾提及迎新營的舉辦場地為「校外營地」，但未有特別列明是那個地方，費用則為每人 500 元。
其他人也在看
Ray Online｜丘應樺自爆父親曾任國民黨高級軍官 「如果生於台灣或是富二代」
愛國者治港，商務及經濟發展局局長丘應樺接受傳媒專訪，提到家族淵源令佢嘅血液流淌住愛國主義，祖父當年帶領軍隊對抗日軍，保衛清朝主權；而父親就喺國共內戰時期擔任國民黨高級軍官。 丘應樺嘅祖父丘逢甲喺台灣出生，根據資料，清軍喺甲午戰爭戰敗之後，同日本簽訂《馬關條約》割讓台灣。丘逢甲組織義軍抗日保台，成立「台灣民主國」，am730 ・ 11 小時前
國安處控19歲女子煽動 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片 案件押後再訊
【Now新聞台】警方國安處起訴一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權，案件押後至10月31日再訊。 案件在西九龍裁判法院提堂，現年19歲的藍菲毋須答辯，她申請保釋被拒，需還柙至10月31日答辯。藍菲被控在今年3月某日至5月30日期間，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，被告涉嫌在該段期間曾為顛覆組織「香港議會」拍片，透過社交平台煽惑和鼓勵香港居民參與投票，以成立「香港議會」，意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對國家制度、特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視或對其離叛等，違反《香港國安法》。出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，首次定罪可被判處監禁七年。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
網上熱話｜巴士扶手借力起身惹投訴 樓主：一程巴士被人拉郁十幾次
香港作為「投訴之都」，社會上幾乎每日都會傳出不滿聲音。昨日(26日)社交平台就有網民發帖投訴，要求搭巴士坐上層的人，不要再用手撳前面張凳起身，落車時亦不要用扶手柄借力，令前方座椅被向後拉，皆因樓主「坐一程巴士張凳被人拉郁十幾次」。 網民直斥樓主自我中心 帖文一出就引起熱烈討論，大部分網民直斥樓主過於自我中心am730 ・ 15 小時前
屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
魯迅紀念館「抽煙牆畫」被批不良示範促換圖 長孫籲尊重歷史 激發二創惡搞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浙江紹興魯迅紀念館一幅魯迅手夾香煙的牆畫，近日遭遊客投訴，認為畫面會誤導青少年並引導人聚集吸煙，建議改成「右手握拳」形象。魯迅長孫周令飛表示，人人都有表達意見的權利，但他個人覺得「一笑了之」即可，並強調應該尊重歷史，相信大家心裏自有一把尺子。紹興市文旅局亦回應，將廣泛聽取民意後再決定，不會因單一投訴草率更改。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
98歲老人頭上「長角」親手剪掉 大量出血命危急送院(有片)
上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。 綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經am730 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜新增2宗輸入個案 10歲男童曾到佛山、31歲女子曾到印尼 今年累計11宗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心表示，今（26 日）本港錄得兩宗新增基孔肯雅熱輸入個案。包括一名居於沙田區的10歲男童， 8 月16 日起到廣東省佛山市；居於深水埗區的31歲女子，8月8日至23日到印度尼西亞，兩人均曾被蚊叮咬。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」 被控煽動 還押至10.31再訊
19 歲女子被指於今年 3 月至 5 月期間拍攝宣傳短片等，被控一項煽動罪，指她煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立「香港議會」。案件周二（26 日）在西九龍裁判法院首度提堂。法庭線 ・ 10 小時前
廣州女持刀追趕男童遭壯漢制服 警拒公開案情
【on.cc東網專訊】網傳廣東省廣州市海珠區有年輕女子持刀追趕男童，被兩名男途人制服。警方周一（25日）拒絕公開情況，僅稱會加強巡邏。on.cc 東網 ・ 16 小時前
婦人分娩4.2公斤嬰兒 頭被扯斷震驚民眾(慎入有片)
印尼北蘇門答臘省發生一起駭人聽聞的分娩事故，一名產婦在分娩時意外發生嚴重併發，嬰兒在接生過程中身首異處，頭部遺在子宮內，消息傳出後震驚社會並引發大規模輿論。許多網友在社群平台上要求院方公開真相，家屬也強烈呼籲徹查此案，為亡兒討回公道。 綜合報道，事發於上周一(18日)，地點在Pinangsori社區健康中心。網上am730 ・ 15 小時前
HK Express長者機票優惠｜單程機票只需$60起、包20KG寄艙行李！最平票價：東京$897、大阪$935、台北$813
銀髮一族注意！香港快運HK Express快閃推出60+長者專屬優惠，16個亞洲航點包括東京、大阪、台北、北京等地，來回機票連20KG寄艙行李低至港幣$120，連稅後東京成田$897、大阪$935、台北$813，即睇優惠詳情及購買方法！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
以巴戰爭⎮ 女攝記不滿路透社助紂為虐 怒剪記者證割席
路透社攝影記者 Valerie Zink 今日（26 日）在社交平台貼文，展示一張被剪成兩邊的路透社記者證。效力路透八年的她說，此刻已不可能與路透社維持關係，理由是這間通訊社擔綱着促使及合理化加沙 245 名記者被殺的角色。她虧欠了身在巴勒斯坦的同事，希望能藉此向勇敢的同業致敬。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
屯門疑落冰雹 途人走避
【Now新聞台】屯門下午懷疑落冰雹，天文台稱未有接獲有關報告。 片段可見，下午在屯門山景邨一帶有懷疑冰雹突然從天而降，途人急步走避。天文台回覆查詢時稱未有接獲冰雹報告。根據雷達圖像顯示，下午三時左右一個強雷雨區曾短暫在屯門附近出現，影響範圍較小，不排除冰雹曾出現。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
港珠澳大橋截查私家車 海關檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓 市值約 3 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港海關昨日（25 日）在港珠澳大橋香港口岸破獲一宗涉嫌利用跨境私家車非法進口動物案件，檢獲兩隻懷疑非法進口的幼貓，估計市值約 3 萬元。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
晚吹 – GG家長指引 ｜雨僑為了生B多管齊下 極苦中藥飲到落淚
今晚播出一集，請來同樣育有一子一女的嘉賓雨僑(Ava)，以及素人媽咪Connie和Kathy，一同暢談湊成一個「好」字的育兒之路。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
記者直擊｜旺角桌球館放寬至8歲入場 場內煙霧瀰漫無人理
【Now新聞台】九間桌球館獲批放寬年齡和衣著入場限制，不過旺角其中一間獲批球館有不少人違例吸煙，外界憂慮若情況持續，可能會對青少年造成影響。業界則相信問題長遠會改善。 三五知己開張枱、打球消遣，他們一如往常，一邊打球，一邊吸煙，就算不落場和朋友傾談，都要吸幾口。不過因這個場地禁煙，不提供煙灰缸，煙頭、煙灰一律，惟有掉入垃圾桶，和紙巾等其他易燃物品混雜在一起。現場滿地都是煙灰，就連地氈也不能幸免，場內部分座位旁邊貼有告示，指全場禁煙多年。不過本台記者在現場逗留了45分鐘，亦未見有職員上前勸阻顧客不要吸煙。這間位於旺角的桌球館，由周一起獲放寬入場限制，早上七時至晚上十一時前，8歲或以上及穿校服者都可以入場，惟館內吸煙行為屢禁不止，外界憂慮可能對青少年造成影響。黃先生：「這裡就不會(帶小朋友)來，絕對。(為甚麼呢？)我以前小時候在這裡打的，如果還是想當年的(情況)，就未必適合現在的小朋友。(想當年是如何的呢？)比較烏煙瘴氣一些，以及始終是一個比較成人的世界。」林先生：「你看以前80、90年代，全部都是那些，又食煙、飲酒打球的。(有人說會教壞小朋友。)會的、會的，因為如果政府推行這項運動，我建now.com 新聞 ・ 9 小時前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
黃百鳴否認內幕交易 案件押後至11.20開審
曾製作《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，涉嫌於2017年慫恿他人就天馬影視股份進行內幕交易，因而被控一項內幕交易罪。案件昨日在東區裁判法院再度提訊，黃栢鳴否認控罪。裁判官暫定案件於本年11月20日正式開審，初步預計審訊至12月12日，為期共17日，並將率先於10月24日進行審前覆核。am730 ・ 17 小時前
費力克拒擔保達史迪根復出後有得踢
【Now Sports】巴塞隆拿主帥費力克周一出席在漢堡舉行的《圖片報》頒獎典禮，承認在處理達史迪根的問題上有待改善，但拒絕承諾這名門將回歸後有正選位置。「與達史迪根（Marc-Andre ter Stegen）的溝通是否一直都很好……我認為還有很多可以改進的地方。對我來說，重要的是達史迪根和球會之間的關係更加緊密，並且真誠地尋求溝通。」費力克受訪時說。達史迪根因為拒簽醫療同意書，一度與希望透過傷病條例為新兵註冊的巴塞隆拿鬧翻，惟不久後雙方達成了共識。不過，費力克拒絕擔保這名門將復出後，可以搶走祖安加西亞目前的正選位置：「他是一位頂級門將，會得到我們所提供的一切支持，這樣他才能真正恢復到以前的水平。不過，祖安加西亞是一位非常年輕、才華橫溢和水平極高的門將，每個人都一致認定他應該是巴塞的未來，所以，我們的應對策略非常明確。」達史迪根期望明年夏天舉行世界盃時，成為德國國家隊正選門將，因此如果在巴塞的上陣時間受限，也有可能在明年1月轉會。now.com 體育 ・ 1 小時前