嶺大學生會迎新營因「不可抗力因素」取消 不同場地以維修、水浸等取消預約︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】嶺南大學學生會今日（26 日）晚上宣布，原定於 8 月 29 日至 31 日舉行的迎新營因場地方不可抗力因素取消，無法如期舉辦。

學生會表示，不同場地早前以緊急維修、營地水浸等理由，臨時取消預約，「因此本會現階段只能無奈作出上述決定。」

學生會指，所有「組爸媽」已繳交的按金，將於本週內全數退回至原本繳付的帳戶；而已報名參加的新生，則可選擇參加校內其他學生組織舉辦的迎新活動。會方對活動取消帶來的不便致歉，並感謝同學的支持與踴躍參與，期望日後能繼續為同學服務。

翻查學生會的帖文，早前曾提及迎新營的舉辦場地為「校外營地」，但未有特別列明是那個地方，費用則為每人 500 元。