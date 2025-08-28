嶺大學生會遭封殺 兩營地收按金後拒借場辦迎新營 營方：檔期不合｜Yahoo

嶺大回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，校方已在七月發表聲明指學生會為外部註冊社團，未獲授權於大學進行任何活動，重申大學與學生會無任何隸屬關係。（REUTERS/Jessie Pang）

【Yahoo新聞報道】嶺南大學學生會遭封殺，被校方禁在校內舉辦任何活動，在校外辦迎新營及派編委刊物也受阻。嶺大學生會外務副會長賴卓賢接受《Yahoo新聞》訪問時指，學生會先後接觸兩個營地以舉辦迎新營，對方卻聲稱因「黑雨」水浸及水電問題而臨時取消預訂。但學生會未收到場地提供的照片證實有關情況，又見有其他院校迎新營在相同營地如期進行，質疑校方有否牽涉事件。賴引述保良局北潭涌渡假營當時稱需緊急維修水電，但營方回覆《Yahoo新聞》時稱因檔期不合。

嶺南大學學生會宣布迎新營無法如期舉辦。

營方稱因黑雨水浸取消預約

嶺大學生會迎新營今年原定在校外場地進行。該會外務副會長賴卓賢接受《Yahoo新聞》訪問時表示，學生會先在四月份預約位於薄扶林的賽馬會傷健營，已經繳交按金與所需資料，學生會與場地亦一直保持良好溝通。惟在八月初迎新營綵排前夕，營方突然稱不能再租借予學生會。

賴卓賢續指，營地聲稱因那段日子頻繁出現「黑雨」，出現水浸情況，例如床位被浸壞等，但營方未收到任何營地提供的相片證實情況。賴又指，接到通知當日曾到場地附近視察路線，在外圍觀察後未發現營地有大型損壞。《Yahoo新聞》曾向營方查詢，截稿前未獲回覆。

再預約另一場地仍被拒 約 120 名學生受影響

學生會其後再預約位於西貢的保良局賽馬會北潭涌渡假營，並已付按金，但上周末營方突稱因水電問題，未能提供設施予迎新營使用。賴卓賢指，學生會有成員其後在社交平台仍見到有其他院校迎新營在相同日期在該營地進行。《Yahoo 新聞》向保良局賽馬會北潭涌渡假營查詢，職員解釋營地有 11 座，現時 1 至 4 座可如常使用，因檔期不合未能提供場地予嶺大學生會迎新營。

今年6月5日，嶺大 4 名學生涉「盜竊罪」被捕，被警方指涉嫌挪用部分資金作私人用途，被捕人士為現任或前任學生會幹事。嶺大在 7 月 15 日發出聲明向公眾澄清，指學生會為外部註冊社團，未獲授權於大學進行任何活動。被問到突遭營方取消預約的原因，賴卓賢指出，嶺大7月初發出聲明，反映校方對學生會的取態轉差，營地後來取消預約或與此有關，又質疑校方有否牽涉其中。

嶺大學生會迎新營取消，約 120 名學生受影響，會方現時未有收取新生任何費用，而其他參與迎新營的「組爸」、「組媽」等學生亦會在本星期內獲退款。賴卓賢指學生會就事件對新生感到抱歉，望未來繼續有機會可以服務新生，並會協助轉介新生參加其他校內組織的迎新營。

據其他院校學生組織的社交平台可見，在原定嶺大學生會迎新營日期下，仍有其他迎新營同時在西貢保良局北潭涌渡假營舉辦。（社交媒體截圖）。

學生會編委校外派發刊物 遭保安沒收

與此同時，嶺大於25 日舉辦大學迎新營及開學禮接待新生之際，嶺大學生會編輯委員會在校外派發刊物《迎新紙南》予新生，但新生在持刊物與宣傳單張進入校園時遭保安沒收。在嶺大編委社交平台影片可見，現場有學生大使持咪向進入校園的新生表示《迎新紙南》並非大學官方出版物，與大學立場無關，請同學自行處理刊物。

嶺大編委其後在社交平台表示，部分向《迎新紙南》投稿廣告的學生組織收到校方通知要求撤稿，否則會收回組織舉辦活動的場地和資格，需暫時下架電子版本。

嶺大：未授權學生會於大學進行任何活動

嶺大回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，校方已在七月發表聲明指學生會為外部註冊社團，未獲授權於大學進行任何活動，重申大學與學生會無任何隸屬關係，其行為和言論亦不代表校方。嶺大今年一月曾要求學生會簽署承諾書，條款指明學生會需奉公守法、遵守校規、不作損害校譽行為等，否則將禁止會方使用「嶺南大學」的名稱、停止提供支援等。學生會並未簽署，其後校方在四月停止與學生會就承諾書一事協商，並正式展開其他學生社團註冊程序。對於學生會取消校外舉辦迎新營一事，校方則未有正面回應。

嶺大編委表示將下架在社交媒體發布之《迎新紙南》電子版。（嶺大編委社交媒體截圖）