川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然
（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普上傳一段疑似AI生成影片，影片中他承諾每位美國人都能使用擁有治百病「醫療床」（MedBed）的醫院，重炒過去早已被揭穿的陰謀論，引發網路一片嘩然。
這段深偽影片27日發布在美國總統川普在自家社群平台真實社群（ Truth Social）的帳號，目前已被刪除。影片模仿福斯新聞（Fox News）片段風格，並由他的媳婦賴拉．川普（Lara Trump）介紹一個虛構的白宮「歷史性新醫療體系」。
接著，影片中假造川普在橢圓形辦公室中宣布：「每位美國人很快都會收到屬於自己的醫療床卡」，保證能使用「由頂尖醫師主持、配備最先進科技的新醫院」。
問題是這樣的醫院根本不存在。
所謂「醫療床」（MedBed）是極右派和匿名者Q（QAnon） 陰謀論圈子流行的說法，指一種想像中的醫療裝置，據稱能治癒從氣喘到癌症的任何疾病。
部分匿名者Q信徒甚至相信，「醫療床」技術曾被用來讓美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺後仍存活多年，並被神秘的政府陰謀集團刻意隱匿，不向一般民眾開放。
「陰謀論者：女性、極端主義與歸屬的誘惑」（The Conspiracists: Women, Extremism, and the Lure of Belonging）一書作者，同時也是研究員的庫克（Noelle Cook）質疑：「當掌權者不斷誤導群眾時，我們又該如何把人們帶回共同的現實？」
川普後來刪除了這篇爭議性貼文，但沒有提出任何解釋。白宮對法新社的置評請求也未立即回應。
陰謀論專家羅斯柴爾德（Mike Rothschild）表示：「下次川普接受提問時，我希望有人能問他，為什麼要分享然後又刪除一段宣稱『醫療床醫院能立即治病』的AI垃圾影片。他是覺得那個好笑？或認為是真的？還是以為那是自己過去的演講？」
福斯新聞告訴美國科技網站The Verge，這段假影片「從未在福斯新聞頻道或任何福斯新聞媒體平台播出」。
