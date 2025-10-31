川普下令重啟核試：目前所了解狀況

Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普宣布美國將重啟核武試驗，引發爭議與困惑，目前不確定他指的是美國本來就在進行的武器系統測試，或恢復過往的核子試爆。在21世紀，只有北韓進行過核爆試驗。
以下為法新所彙整的川普（Donald Trump）相關言論、美國現行試驗狀態及恢復核子試爆所需條件。
●川普說了什麼？
川普在社群媒體發文寫道，他已指示國防部在與俄羅斯、中國「平等的基礎上，開始測試我國的核子武器」。
然而，目前沒有證據顯示中俄最近曾進行核爆試驗，且能源部才是負責管理美國核武庫的部會。
川普之後在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「他們似乎全都在進行核試驗…，我們多年前已停止核試，但既然其他人都在做，我認為我們也應該跟進。」
不過，川普並未說明自己所下令重啟的核試具體內容。
●美國現行核試狀況
美國於1945年7月執行全球首場核試，並在第二次世界大戰接近尾聲時對日本投下兩枚原子彈。
美國總計曾實行1000多次核子試爆，最近一次是1992年，在內華達核子保安區（Nevada Nuclear Security Site）進行20千噸的地下試爆。
同年，美國國會通過暫時停止地下核試的禁令，除非有其他國家進行這項試驗－在這之後的確曾有國家這麼做。
華府最初於1963年簽署「局部禁止核試條約」（Partial Test Ban Treaty），同意不從事除地下外的一切核試；1996年更成為「全面禁止核試驗條約」（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）的締約國，但參議院至今尚未批准。
儘管未實施核子試爆，美國透過所謂「核儲備管理計畫」（Stockpile Stewardship Program）確保自身核武庫的性能；華府也會定期測試洲際彈道飛彈等核武發射系統。
●重啟核子試爆所需條件
美國國會研究處（CRS）表示，總統有權下令進行核子試爆，且美軍「有能力在總統做出決定後，於24至36個月內恢復試驗」。
國會研究處指出，一份2012年的研究發現，「重啟地下核子試爆的反應時間多取決於是否遵守環境、健康和安全規定，而非技術性試驗要求，或必須復原設備與設施」。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）核子議題計畫研究員霍爾希格（Doreen Horschig）則說，美國國家核子安全局（NNSA）能於「6至10個月內為非常基本的地下試驗準備好測試場地」，但如果要測試的是新彈頭和新性能，所需準備時間會大幅增加。
不過她也談到，美國「兩大政治陣營」可能都會反對重啟核試，同時「我們的盟邦（也）不認為有必要恢復試驗」。
