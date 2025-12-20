宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
川普不排除對委內瑞拉發動戰爭 巴西憂人道災難
（法新社巴西伊瓜蘇20日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市場（Mercosur）峰會開幕致詞時表示，美國若對委內瑞拉發動軍事行動，將引發「人道災難」。
美國和委內瑞拉的關係近來日益緊繃。美國總統川普（Donald Trump）不久前受訪時，並未排除針對委國強人馬杜洛（Nicolas Maduro）政府發動戰爭的可能性。
美軍近幾個月來加強在加勒比海地區的部署，並對該區及太平洋疑似走私毒品的船隻展開空襲，目前已造成至少104人死亡。儘管美方稱這些任務意在打擊毒品走私，但馬杜洛認為，這其實是美方尋求更迭委國政權的全面性行動一環。
魯拉今天在南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）指出：「福克蘭戰爭（Falklands War）過去40年之後，南美洲大陸再度面臨外國勢力的軍事存在。」
他強調，武裝干預委內瑞拉將釀成嚴重人道災難，也為全球樹立一個危險先例。
由於委內瑞拉與巴西接壤，魯拉18日已表示自己對「家門口」局勢如此緊繃「深感憂心」，並且準備好擔任調解人，避免爆發武裝衝突。
這位80歲的左翼領袖說，他曾告訴川普：「問題無法靠開槍解決，坐下來談判才是找出出路的方法。」
其他人也在看
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 1 天前
川普：對委內瑞拉本土動武 無須國會授權
（法新社華盛頓18日電） 儘管外界批評美國總統川普對委內瑞拉附近海域的攻擊行動已超越憲法權限，但川普今天表示，他認為若對委內瑞拉本土發動攻擊，也無須取得國會批准。法新社報導，當記者問到若美國要在委內瑞拉本土內打擊毒梟，是否會尋求國會授權時，川普表示，雖然他不反對這麼做，但他對政界「像篩子一樣地走漏風聲」感到擔憂。法新社 ・ 1 天前
英首相警告阿布拉莫維奇兌現向戰爭受害者付款承諾，否則將面臨訴訟
Getty Images俄羅斯入侵烏克蘭後，羅曼·阿布拉莫維奇出售了切爾西足球俱樂部。 英國首相施紀賢表示，俄羅斯寡頭羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）必須「立即付款」給烏克蘭戰爭的受害者，否則將面臨訴訟。 阿布拉莫維奇是英超球會切爾西（車路士）的前老闆。他在2022年承諾將出售球會所得的25億英鎊用於幫助俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的受害者。 但由於在資金應如何具體使用的問題上出現僵局，這筆目前凍結在英國銀行帳戶中的款項一直未能撥出。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
美國戰爭部長談招募青年軍：不容易，我們太多年輕人太肥太蠢
美國戰爭部長赫格塞思在五角大樓一個聚會上批評，現今的美國年輕人「太肥、太蠢」，令僱主招聘人才有困難。儘管如此，他聲稱美軍最近招聘數字上升，認為代表着年輕美國人有意加入一個戰爭實體，而非那些「覺醒機構」（woke institution）。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美委關係緊張 川普：不排除開戰可能
（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天矢言將對委國的石油財富實施封鎖。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調發現，63%的美國選民反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅25%的人表示支持。法新社 ・ 15 小時前
日本首相府高官稱應該擁有核武 中俄朝持續提升核能力 擔憂美國核威懾可靠性｜Yahoo
日本《共同社》和《朝日新聞》報道，首相府一位不具名高層官員認為日本應該擁有核武。報道引述該名官員補充，政府內部並未就此進行討論，又拒絕透露日本何時會尋求取得核武。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普批准史上最大規模對台軍售案 國台辦回應
川普政府 17 日宣布向台灣出售價值 111 億美元的武器，這是美方有史以來向台灣提供的最大一筆武器援助。中國對此表示堅決反對與嚴正譴責，美方應落實美國領導人承諾，慎重處理台灣議題。 這是美國總統川普本屆政府上台以來第二次向台灣出售武器，同時，北京加大了對台灣的軍事和外交壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普大搞對華「兩手抓」 既要賣台灣武器又要和中國加強經貿關係
【彭博】— 美國最近向台灣出售價值不菲的武器表明，特朗普政府即使在加強與中國的經濟和貿易關係同時，也想要跟台灣維持牢固的防務紐帶。Bloomberg ・ 1 天前
美國司法部公佈大量愛潑斯坦案文件 涉克林頓等名人
【彭博】— 美國司法部公佈了對臭名昭著的性犯罪者愛潑斯坦調查的相關文件，這項行動已經波及美國總統特朗普在內的政商名流。Bloomberg ・ 23 小時前
推動終結俄烏戰爭 川普：烏克蘭應加快談判腳步
（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天敦促烏克蘭「儘快」推動協議，以結束俄羅斯的侵略行動。川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室對媒體表示：「他們快要有些結果了，但我希望烏克蘭可以動作快一點、能儘速行動，因為俄羅斯就在那裡。」法新社 ・ 1 天前
美國布朗大學槍擊案疑犯自殺身亡 另涉殺害麻省理工教授 警指兩人為舊同學｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國羅德島長春藤名校布朗大學（Brown University）上周六（13日）發生槍擊案，造成至少兩名學生死亡、9人受傷。當地警方周四（18 日）表示，持續追緝多日後，在新罕布什爾州城市 Salem 一個倉庫發現48歲的葡萄牙籍疑犯Claudio Valente 已死亡，相信疑犯是自殺。疑犯 2000 年時曾在布朗大學就讀三個學期研究生課程，麻薩諸塞州檢察官表示，Valente同時涉嫌 12 月 15 日時在當地殺害一名麻省理工學院教授，正調查兩宗案件的關聯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
甯漢豪：可探討經政府或獨立法定機構進行維修工程招標
大埔宏福苑大維修工程引起公眾對大廈管理、圍標等關注。發展局局長甯漢豪指,聽到有壞份子滲入樓宇做業主等,認為要重錘徹底改變整個制度。她指,坊間有意見指日後業主毋須選擇,交由政府或獨立法定機構進行維修工程招標,社會可以探討。infocast ・ 10 小時前
一文看清台灣在野黨提案「彈劾賴清德」的來龍去脈
這被視為繼「大罷免」後朝野僵局的最新一波攻防戰，也進一步加劇政治對立。此彈劾案的導火線是《財劃法》爭議，由在野黨主導的立法院早前三讀通過了該法案，但行政院長卓榮泰拒絕按憲法規定副署，使法案施行程序被中止。BBC News 中文 ・ 22 小時前
藍白兩黨啟動彈劾賴清德程序
國民黨和民眾黨(藍白兩黨)今天啟動對台灣領導人賴清德彈劾案程序。領導人官邸發言人郭雅慧表示，這足以證明在憲法上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。台灣的立法機關早前通過修訂《財政收支劃分法》，但行政機關拒絕按程序簽署公布實行。民眾黨批評賴清德將台灣帶向獨裁之路，要求他到立法機關解釋。據台灣法律，立法院對領導人提彈劾案，須經全體立法委員二分一提議、三分二以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。而在今年1月通過修正的憲法訴訟法後，宣告判決成立的條件除應經大法官現有總額三分二以上同意外，同意人數不得低於9人。由於賴清德兩度提名大法官均在立法院遭到否決，目前憲法法庭大法官人數只有8人。 (ST)#賴清德 (ST)infocast ・ 1 天前
中國與烏克蘭在北京舉行外交部政治磋商
中國外交部部長助理劉彬與烏克蘭第一副外長基斯利察在北京舉行中烏外交部政治磋商。劉彬表示，中烏建交以來，友誼和合作始終是雙邊關係的主旋律。雙方秉持互尊互信、互諒互讓、互利互惠原則，推動兩國經貿、農業、科技、人文等領域合作收穫豐碩成果。中方願同烏方繼續落實好元首重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。雙方又就烏克蘭危機交換意見。烏克蘭外交部發表聲明，表示雙方討論了國際社會為結束烏俄戰事的努力，以及烏中雙邊議程上的熱點問題，規劃了進一步的高層往來，探討了加強經貿合作的途徑和在國際組織框架下的合作。 （BC)#中國 #烏克蘭infocast ・ 1 天前
外交部︰所謂「助台應對威脅」 勢必推高中美衝突對抗風險
有外媒報道，美方批准大規模對台軍售，是為「助台保持足夠防衛能力」，售台武器同台灣面臨的「威脅」相適應。中國外交部發言人敦嘉昆在例行記者會回應提問指，台海和平穩定的真正威脅，是賴清德當局「台獨」分裂活動和外部勢力介入，所謂「助台應對威脅」，只會助長「台獨」囂張氣焰，讓台灣老百姓坐在火藥桶上，把台海推向危險境地，也勢必推高中美衝突對抗的風險。敦嘉昆指，美國大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，中方強烈不滿，堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正抗議，強調「台獨」與台海和平水火不容，任何武裝台灣的行徑都將面臨嚴重後果。 (ST)#中國外交部 #對台軍售 (ST)infocast ・ 1 天前
美軍報復3名美國人遇害 打擊敘利亞70多個IS目標
（法新社華盛頓19日電） 美國軍方今天在敘利亞打擊超過70個伊斯蘭國（Islamic State, IS）目標。作為回應，美國中央司令部（US Central Command）在聲明中指出，美軍「在敘利亞中部多個地點，使用戰鬥機、攻擊直升機與火炮，打擊了超過70個目標」。法新社 ・ 15 小時前
美國核心通脹意外放緩至逾四年新低 經濟學家懷疑數據因停擺而失真
【彭博】— 美國11月核心通脹同比增幅創2021年初以來最低水平，通膨形勢意外出現改善；美國聯邦政府先前的停擺加大了此份報告的解讀難度。Bloomberg ・ 2 天前
青年領袖哈迪遇刺不治消息傳出 孟加拉首都騷亂
（法新社達卡19日電） 孟加拉青年領袖哈迪（Sharif Osman Hadi）遇刺重傷不治，在新加坡醫院過世的消息傳開後，孟加拉首都達卡（Dhaka）今天凌晨爆發騷亂，數千名抗議者走上街頭，要求緝凶。孟加拉消防與民防總局發言人告訴法新社說，哈迪死亡消息傳開後，達卡至少發生3起縱火事件，包括「每日星報」（The Daily Star）及「曙光日報」（Prothom Alo）所在的辦公大樓。法新社 ・ 1 天前
日官員稱日本應擁核武 外交部斥日方加速再軍事化野心膨脹
有報道稱日方有官員稱日本應擁有核武器。中國外交部發言人郭嘉昆在記者會回應指，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。郭嘉昆指，今年是抗戰勝利80周年，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守國際法和自身憲法，停止為擴軍強武尋找借口，停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前