川普不認為烏克蘭以無人機攻擊普丁官邸

（法新社美國空軍一號專機5日電） 美國總統川普（Donald Trump）表示，不相信俄羅斯總統普丁官邸遭烏克蘭無人機攻擊的消息，克里姆林宮則宣稱該事件屬實。

川普昨天在總統專機空軍一號（Air Force One）上回答記者提問時指出：「我不相信那場攻擊發生過。」

川普表示，普丁（Vladimir Putin）官邸附近確實有「某些事情」發生，但美國官員看過證據後，並不認為官邸被烏克蘭當成攻擊目標。

俄羅斯國防部去年12月31日公布一段擊落無人機的影片，聲稱該無人機是烏克蘭發射的，目標為普丁位於諾夫哥羅地區（Novgorod）的官邸，並表示該棟建築未受損，普丁當時也不在現場。

俄羅斯這項指控的時間點，出現在外交努力加快，希望促成近4年俄烏戰爭達成和平協議的緊要關頭。

俄羅斯官員指責烏克蘭在外交談判上缺乏誠意，基輔當局及其西方盟國則否認無人機攻擊普丁官邸的事件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評俄羅斯以一連串致命空襲，將戰爭「帶進新的一年」。烏克蘭今天清晨全境發布空襲警報，基輔地區遭襲擊，當局通報至少造成2人死亡。

歐洲領袖明天將在法國召開會議，進一步討論由美國支持、旨在結束二戰以來歐洲最致命戰爭的計畫。澤倫斯基表示，該計畫已「完成9成」。