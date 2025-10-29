川普亞洲行轉戰韓國 習近平會談備受矚目

野村發報告指，中美雙方的高級貿易談判代表於10月26日在吉隆坡結束了為期兩天的貿易談判，這是今年第五輪此類談判，雙方均釋放了緩和近期緊張局勢的信號。結果基本符合該行兩周前的預測，即雙方在測試彼此底線後，很可能再次作出讓步。且仍然認為，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在10月底於韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行面對面會晤的機會相當大。然而，任何協議都不會是「全面的」。野村指，儘管特朗普希望在本周四上午與習近平會晤時達成一項全面協議，但該行認為市場預期應保持謹慎，因雙方可能僅在少數議題上達成共識。 報告指，最新威脅的100%美國關稅幾乎可以肯定不會實施，而美國對等關稅的90天休戰期可能會再次延長。(CW)

infocast ・ 1 天前