川普亞洲行轉戰韓國 習近平會談備受矚目

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
高市早苗與特朗普東京簽兩協議 白宮：高市將提名總統角逐諾貝爾和平獎｜Yahoo
美國總統特朗普今日（28 日）繼續訪問日本。他昨日（27 日）跟天皇德仁會面後，今早亦跟新任日本首相高市早苗舉行兩國峰會，雙方之後簽署新協議，涉及關鍵礦產及稀土供應，另外亦會推動兩國進一步合作，促進經濟和加大投資，形容美日同盟朝向「新黃金時代」。特朗普祝賀高市成為日本第一位女性首相，並提及已故好友，前首相安倍晉三曾經盛讚高市；高市就歡迎特朗普訪日，又讚揚對方促成加沙停火。白宮發言人萊維特就表示，高市在會面期間稱會提名特朗普角逐諾貝爾和平獎。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
歐盟與中國將舉行會談 據悉討論臨時允許安世半導體出口
美軍兩飛機半小時內南海連環墜毀 中方：願從人道主義提供協助 「炫耀武力」引發安全問題｜Yahoo
美軍太平洋艦隊表示，兩架飛機在南海墮海，5 名機組人員全部安全獲救，情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
分析料美將放鬆出口禁令 換華緩稀土管制
【彭博】— 中國分析人士預計，在中國國家主席習近平和美國總統特朗普本周會面之時，美國將取消針對數千家中國企業新增的出口管制規定。Bloomberg ・ 1 天前
中美休戰方案被指迴避關鍵矛盾
【彭博】— 中美貿易談判代表已為特朗普與習近平在本周峰會後宣布一系列外交成果鋪好了台階。這些相對容易達成的共識令投資者頗為欣喜，但更深層的核心分歧依然未決。Bloomberg ・ 1 天前
影子油輪也擋不住！川普制裁下 俄羅斯石油收入要崩壞了？印度會背叛嗎？
美國總統川普近期對俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 與 Lukoil 實施制裁，試圖透過經濟手段遏制俄國在烏克蘭戰爭中的軍事行動，此舉迅速在印度與中國能源市場引發連鎖反應，兩大原油進口國的企業與決策層正面臨地緣政治、經濟利益與戰略考量的多重博弈。 根據產業內部消鉅亨網 ・ 7 小時前
日本擬向美國採購福特貨車 特朗普讚高市早苗「有品味」 分析：良好私人關係化解貿易緊張︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（27 日）抵達日本，首次訪問新任首相高市早苗。高市期望透過建立良好的私人關係，緩解雙邊貿易緊張。日本政府正考慮購買一批福特 F-150 貨車，以示友好，特朗普更讚她「很有品味」，稱該款貨車是「非常棒的車」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美中貿易休戰在即市場嗨翻！分析潑冷水：根本問題還沒解決仍存隱憂
美國總統川普與中國國家主席習近平預定本周在南韓舉行峰會，雙方將宣布新一輪緩解貿易緊張的協議。儘管市場對此反應正面，但分析人士警告，這次協議著重於短期讓步與外交成果，並未觸及國安與科技等核心矛盾。鉅亨網 ・ 1 天前
韓媒：習特會選址釜山機場貴賓樓
南韓傳媒引述南韓政府消息報道，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於周四（30日）在南韓舉行會談，地點很可能是釜山金海國際機場貴賓樓；考慮到兩國元首的日程、移動路線和保安等，正協調在會客地點「翼峰樓」見面。信報財經新聞 ・ 11 小時前
以哈停火協議再生變數 內塔尼亞胡下令軍隊對加沙發動強力打擊
以哈停火協議再生變數 內塔尼亞胡下令軍隊對加沙發動強力打擊

4%。原文標題Israel Orders Strikes on Gaza in Fresh Threat to Ceasefire (2)\--聯合報導 Fares Alghoul、Erik Wasson.(更新全文)Bloomberg ・ 9 小時前
巴西總統：與美國談判乎意料地順利 下周續舉行談判
巴西總統盧拉表示，與美國總統特朗普的會晤出乎意料地順利，下周兩國將在華盛頓舉行進一步的談判，相信兩國的爭端將在數日內達成最終解決方案。特朗普亦對達成協議表示樂觀，相信可以很快達成協議。 此前特朗普試圖阻止巴西最高法院審判其盟友兼巴國前總統博爾索納羅，對來自巴西的進口商品加徵50%關稅。盧拉表示，美國徵收關稅是基於錯誤訊息，但承認特朗普並未表明希望在最終貿易協議中達成甚麼條款。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
王毅同美國國務卿通話 盼相向而行 為中美高層互動做準備
中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（27 日）同美國國務卿魯比歐通話，王毅希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備。鉅亨網 ・ 1 天前
川普和習近平會晤前瞻：潛在討論議題及其結果展望
財經｜外交部回應中美經貿磋商：雙方同意進一步確定具體細節 並履行各自國內批准程序
被問及中美在兩國領導人預期會晤前達成了經貿協議框架，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，關於中美經貿磋商，中方已經發布了消息。此次經貿磋商中，雙方以兩國元首重要共識為引領，圍繞共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排，達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問。Fortune Insight ・ 1 天前
野村:中美第五輪談判雙方均釋放了緩和近期緊張局勢的信號
野村發報告指，中美雙方的高級貿易談判代表於10月26日在吉隆坡結束了為期兩天的貿易談判，這是今年第五輪此類談判，雙方均釋放了緩和近期緊張局勢的信號。結果基本符合該行兩周前的預測，即雙方在測試彼此底線後，很可能再次作出讓步。且仍然認為，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在10月底於韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行面對面會晤的機會相當大。然而，任何協議都不會是「全面的」。野村指，儘管特朗普希望在本周四上午與習近平會晤時達成一項全面協議，但該行認為市場預期應保持謹慎，因雙方可能僅在少數議題上達成共識。 報告指，最新威脅的100%美國關稅幾乎可以肯定不會實施，而美國對等關稅的90天休戰期可能會再次延長。(CW)infocast ・ 1 天前
王毅與魯比奧通電話 冀雙方相向而行為中美高層互動做好準備
中共中央政治局委員、外交部長王毅與美國國務卿魯比奧通電話。王毅表示,中美關係牽動世界的走向,健康、穩定、可持續的雙邊關係,符合兩國長遠利益,也是國際社會共同期待。國家主席習近平和美國總統特朗普都是世界級領袖,長期交往、彼此尊重,是中美關係最寶貴的戰略資產。他又說,中美雙方通過吉隆坡經貿會談,澄清立場,增進理解,就對等解決當前緊迫的經貿問題達成框架共識,再次證明,只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識,秉承平等、尊重、互惠精神,堅持通過對話化解矛盾,摒棄動輒施壓的做法,就有可能推動兩國關係穩下來、向前走。希望雙方相向而行,為中美高層互動做好準備,為兩國關係發展創造條件。中方引述魯比奧表示,美中關係是世界上最重要的雙邊關係,期待通過高層互動,向世界發出積極信號。 (BC)infocast ・ 1 天前
川普與高市簽訂稀土相關文件 盼打造穩定供應鏈
（法新社東京28日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天上午在東京都的迎賓館與日本首相高市早苗舉行領袖會談過後，簽署確保穩定供應稀土等重要礦物有關的合作文件。兩人東京時間上午結束為時約40分鐘的會談，並在會後簽署履行日本與美國關稅協議的文件，以及合作確保重要礦物穩定供應的共同文件。法新社 ・ 23 小時前
特朗普：豐田(7203.JP)將在美國建汽車廠房 涉資100億美元
正在訪問日本的美國總統特朗普表示，收到日本首相高市早苗的通知，豐田(7203.JP)計劃在美國各地建立汽車工廠，投資總額約100億美元。 特朗普讚揚日本在美國進行大規模投資，並稱兩國還將在造船方面進行合作。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
特朗普訪韓前夕 韓國總統警告稱在美投資承諾仍卡在關鍵細節
【彭博】— 韓國總統李在明周五接受採訪時表示，韓國對美國的3500億美元投資承諾仍因所有關鍵細節上的分歧而陷入僵局。這意味著兩國可能無法趕在特朗普訪問韓國參加峰會之前達成貿易協議。Bloomberg ・ 2 天前