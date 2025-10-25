川普亞洲行 盼與北韓領導人金正恩會面

兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
其他人也在看
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 23 小時前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 12 小時前
黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 19 小時前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡 據報涉纏頸增性刺激 (更新)
昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞am730 ・ 1 天前
納稅人120億填氹 豪言水上樂園交予康文署 市民緬懷盛智文創意時代
海洋公園再錄虧損，主席不排除將蝕本水上樂園交由康文署營運，引發「賺就自己、蝕就政府」爭議。公眾回望盛智文時代憑創意與自負盈虧締造連續11年盈餘。Yahoo財經 ・ 5 小時前
華留學生在英詐取鐵路延誤賠償 重囚最多30個月
【on.cc東網專訊】兩名中國留學生涉嫌自2021年起，在英國利用鐵路延誤賠償機制的漏洞，榨取超過15.5萬英鎊（約160萬港元），近日分別被判囚30個月以及17周。on.cc 東網 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 穀飼牛肋肉條 $65/包（即日起至30/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓珍寶萬壽果、Meadows 穀飼牛肋肉條、越南業務用原隻熟白蝦、十字牌高鈣低脂/脫脂牛奶飲品、三全薺菜豬肉/三鮮雞湯小雲吞、維他奶/維他/維他冷泡樽裝飲品、保利保鮮裝純牛奶/脫脂/高鈣低脂牛奶飲品、易極+/易極薄荷糖、滴露潔手液優惠裝同埋唯潔雅紫色4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 4 小時前
竇驍發文回應婚變傳聞向大眾致歉 何超蓮清晰表態「我們感情穩定」
早前向華強太太（陳嵐）喺社交平台出片，談及女生下嫁「是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）
Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 21 小時前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」 與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔
10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」姊妹淘 ・ 1 天前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
竇驍拒簽婚前協議傳婚變？5000萬婚禮出資藏玄機，與何超蓮關係冷淡陷疑雲
賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍婚後動向再度引發關注。據港媒報導，兩人因「婚前協議」內容未達共識，所以婚後互動明顯越來越少，近期甚至清空合照，外界揣測婚姻已亮紅燈。姊妹淘 ・ 1 天前
58歲陳麗麗高齡產女 晒細女和黃澤鋒合照感慨：話咁快就兩個月
黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
陳志發跡史 福建移民地產起家 持多國護照 任柬首相顧問 操控至少10詐騙園區｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】年僅 37 歲的柬埔寨「太子集團」主席陳志（Chen Zhi），因涉嫌主導龐大跨國詐騙和人口販運網絡，10月中時遭英、美聯合制裁。美國財政部表示，已扣押與他相關價值約 140 億美元（約 1,090 億港元）的比特幣，形容是歷來最大宗加密貨幣沒收行動。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
【惠康】買李施德林/Aveeno產品滿$199 即送總值$264禮品（即日起至30/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買李施德林/Aveeno產品滿$199，即送總值$264豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前