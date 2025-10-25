川普亞洲行 盼與北韓領導人金正恩會面

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天啟程前往亞洲訪問，他受訪時表示「希望」在南韓期間，能與北韓領導人金正恩會面。

川普在白宮被問及是否有可能與金正恩會面時表示，「我希望能見他，他知道我們會去那裡」，「我不知道，我們已經通知他，他知道我要去。」

川普上次與金正恩會面是在2019年，當時是川普的第1個任期。他曾表示，「我和他（金正恩）相處得非常好。」