川普亞洲行 首站抵達馬來西亞

（法新社吉隆坡26日報）美國總統川普今天抵達馬來西亞，展開亞洲訪問行程首站。此趟亞洲行的重頭戲，將是在韓國與中國國家主席習近平舉行高層貿易會談。

在川普抵達之際，美中貿易談判今天在馬來西亞首都吉隆坡進入第2天，雙方力圖在他與習近平會晤前敲定協議。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天在吉隆坡說：「我們正推進到協議的最終細節階段，讓兩位領袖能進行審閱。」

這是川普首次以總統身分訪問吉隆坡，抵達時，川普獲得紅毯禮遇，現場飄揚著美國與馬來西亞國旗，並有傳統舞蹈表演迎賓。

廣告 廣告

預計將與馬來西亞簽署貿易協議的川普，與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）同乘他的防彈凱迪拉克座車前往東南亞國家協會（ASEAN）峰會。

城中另有一小群抗議者集會，其中一些人舉著寫有「趕走川普」（Dump Trump）的標語牌。

川普預計明天轉往日本東京，日本行之後，川普將於29日飛往韓國。